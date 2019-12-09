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«Северный поток-2» не успеют построить в озвученные ранее сроки

  • 9.12.2019, 22:22
  • 1,091
«Северный поток-2» не успеют построить в озвученные ранее сроки

Газопровод не успевают сдать до нового года.

Строительство газопровода "Северный поток-2" затягивается на несколько месяцев. Ранее объект планировали ввести в эксплуатацию до конца 2019 года.

Об этом заявил компания-оператор газопровода. В понедельник, 9 декабря, в компании признали, что не смогут уложиться в озвученные ранее сроки строительства энергетического объекта, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Мы запланировали, что в ближайшие месяцы завершим проект согласно всем правовым и техническим нормам ", - отметили в компании. Впрочем, точную дату при этом назвать не смогли.

На данный момент проложено уже 2,1 тысячи километров труб двух ниток газопровода. Еще осталось проложить около 300 километров.

Украина рассматривает этот проект как инструмент политического влияния Кремля.


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