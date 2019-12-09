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В Беларуси хотят сделать кольцевой веломаршрут с заездом в Польшу

  • 9.12.2019, 22:36
В Беларуси хотят сделать кольцевой веломаршрут с заездом в Польшу

Трансграничный веломаршрут может связать Августовский канал и Беловежскую пущу.

Об этом сообщает БелТА со ссылкой на управление спорта и туризма Гродненского облисполкома.

Маршрут будет проходить и по польской, и по белорусской территории. Работы по реализации проекта могут начаться уже в 2020 году.

Напомним, что один веломаршрут, который проходит по территории Беларуси и Польши, открылся летом 2019 года. Его протяженность — около 50 км. Он связал Гродно, белорусскую и польскую части Августовского канала.


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