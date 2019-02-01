США могут начать процесс денонсации договора РСМД 2 февраля 1.02.2019, 8:26

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Америка откажется от своих обязательств по соглашению, если Россия не вернется к его соблюдению.

Соединённые Штаты начнут в субботу процесс денонсации Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, подписанного Советским Союзом и США в 1987 году. Согласно источникам в Государственном департаменте об этом официально будет объявлено 1 февраля, передает Радио Свобода.

По словам заместителя государственного секретаря США Андреа Томпсон, с 1 февраля начнется шестимесячный период, после которого американские власти примут решение о постоянном отказе от договора, который запрещает СССР и США иметь в арсенале ракеты наземного базирования меньшей и средней дальности. Однако уже в этот период Вашингтон оставляет за собой право не выполнять договор.

«Мы сделаем объявление, выполним все те шаги, которые необходимо предпринять для приостановления выполнения наших обязательств и последующего выхода из договора», - заявила в четверг Андреа Томпсон.

В октябре прошлого года президент Дональд Трамп сообщил, что планирует отказаться от соглашения, сославшись на невыполнение Россией своих обязательств. Договор был подписан в 1987 году президентом США Рональдом Рейганом и лидером Советского Союза Михаилом Горбачевым.

Вашингтон утверждает, что Москва нарушила договор РСМД, создав и развернув ракетную систему 9М729. По словам источника в Государственном департаменте, США недавно сообщили своим западным союзникам, что Россия уже развернула четыре дивизиона, вооруженных крылатой ракетой 9М729. Сейчас Россия располагает 100 такими ракетами.

Москва отвергает все обвинения, заявляя, что дальность полета ракеты 9М729 составляет 480 километров, что на 20 километров меньше нижнего предела, установленного договором.

4 декабря госсекретарь Майк Помпео дал России 60 дней для возврата к соблюдению договора, установив крайний срок 2 февраля, после чего США откажутся от своих обязательств по соглашению, если Россия не вернется к его соблюдению.