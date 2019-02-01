Трамп: Я потерял огромные деньги за время президентства 2 1.02.2019, 8:47

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Дональд Трамп

Фото: Loren Elliott/Zumapress

При этом глава США заявил, что любит свою работу.

Президент США Дональд Трамп заявил, что потерял "огромные деньги" за время, проведенное на президентском посту.

В интервью The New York Times он сказал, что это его "крупнейшая потеря за все времена".

"Это не работа ради денег. Это одна из крупнейших потерь за все времена. Вы знаете, к счастью, мне не нужны деньги", - сказал Трамп, добавив, что это "невероятные цифры".

В то же время Трамп подчеркнул, что "любит свою работу" и опроверг слухи о том, что он по каким-то причинам не выдвинет свою кандидатуру на второй срок.