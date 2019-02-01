Конец года для луканомики: рухнули и экспорт, и импорт 6 1.02.2019, 8:53

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Источник: Bruce Marion

В четверг Белстат опубликовал первые данные о внешней торговле за весь 2018 год.

Статистика обнажила глубокие нерешаемые проблемы нашей экономики, пишут banki24.by.

По предварительной оценке, за целый 2018 год страна наторговала товарами в минус на 4,7 млрд USD. Это лучше, чем в 2017 году, когда минус составлял 5 млрд USD. Экспорт за 2018 год вырос на 15,3%, импорт — на 12,2%. Как следствие, улучшилось покрытие импортных поставок экспортными — с 85,4% в 2017-м до 87,8% в 2018-м.

Основная дыра в торговле товарами образовалась с Россией. Отрицательное сальдо внешней торговли с РФ достигло в 2018 году 9,7 млрд USD против 6,7 млрд USD годом ранее. Коэффициент покрытия импорта экспортом обвалился с 65,8% до 57,2%.

Рост негативного сальдо с Россией произошел по двум причинам. Во-первых, из роста котировок на мировом рынке для Беларуси в среднем подорожала нефть. Во-вторых, российские санветслужбы постоянно запрещали поставки на их рынок тому или иному производителю продукции АПК из Беларуси.

В результате экспорт Беларуси в РФ увеличился за 2018 год всего на 0,4%, хотя импорт возрос на 15,4%. Если бы не начавшееся в октябре падение цен на нефть, соотношение было бы совсем уж разгромным. Зато сальдо торговли с Евросоюзом резко улучшилось — с 1,2 млрд USD в 2017-м до 3 млрд USD в 2018-м. Белорусский экспорт в страны ЕС вырос на 29,9%, тогда как импорт из ЕС — на 7,4%.

Честно говоря, особого повода для радости нет и здесь. Внешняя торговля Беларуси с ЕС — зеркальное отражение торговли с Россией. В РФ белорусы закупают нефть, чтобы переработать ее и продать европейцам в виде нефтепродуктов. Поэтому рост позитивного сальдо с Евросоюзом — банальное следствие увеличения негативного сальдо с Россией.

По мере прохождения Беларусью этапов налогового маневра в РФ эта зависимость начнет искривляться. Рост импорта нефти из России станет давать все меньшее увеличение экспорта в ЕС. Так будет происходить из-за потери ценовой конкурентоспособности белорусских нефтепродуктов.

Пока же с белорусами сыграло злую шутку снижение нефтяных цен. Оно привело к тому, что экспорт Беларуси в декабре 2018 года сократился на 4,5%, а импорт — на 6,2%.

Внешнеторговый оборот нашей страны снизился впервые с ноября 2016 года. Сжатие внешней торговли нашло свое отражение в ВВП: перед новым годом экономика выросла менее чем на 1%. То, что главной виновницей провала в торговле была нефть, хорошо видно по динамике импорта из России и экспорта в страны вне СНГ. Импорт из РФ упал на 9,5%, экспорт за пределы СНГ — на 12,8%.