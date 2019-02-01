Милиция считает матчи Кубка Беларуси договорными 3 1.02.2019, 9:02

Фото: ФК «Витебск»

У правоохранительных органов есть вопросы к некоторым участникам матчей 1/16 финала Кубка Беларуси сезона-2018/19.

Это матчи «Орша» — «Витебск» и «Сморгонь» — «Торпедо» Минск, сообщает «Прессбол». Обе встречи завершились поражениями хозяев со счетом 0:4.

Возбуждено уголовное дело по статье 253 ч.1 «Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов». Санкции данной статьи предусматривают штраф, лишение права заниматься определенной деятельностью, исправительные работы на срок до двух лет, ограничение свободы на срок до трех лет или лишение свободы на тот же срок.

В Следственном комитете и в Главном управлении по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) в комментариях отказали, лишь напомнили, что добровольно обратившиеся в правоохранительные органы с информацией об участии в договорных матчах могут быть освобождены от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием.

Ранее по делу о «договорняках» в футболе были задержаны экс-нападающий сборной Беларуси Виталий Ланько и еще один уроженец Могилева Виктор Боровицкий.

Известно, что основная масса договорных матчей пришлась на чемпионат Беларуси в первой лиге сезона-2018.