США предостерегли Россию и другие страны от вывоза венесуэльского золота 5 1.02.2019, 9:09

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Фото: gogetnews.info

Разграбление Венесуэлы недопустимо.

«В Венесуэле наблюдаются попытки в последнюю минуту разворовать принадлежащие страны активы», - заявил высокопоставленный чиновник вашингтонской администрации, на которого ссылается агентство Reuters. В сложившейся ситуации он призвал Россию и другие страны не совершать сделок с президентом Николасом Мадуро по нефти и золоту.

Чиновник также указал, что Мадуро ждут последствия из-за «недопустимых» попыток запугивания Хуана Гуаидо, которого в Вашингтоне признают временным президентом Венесуэлы, передает РБК.

Два дня назад парламент Венесуэлы заявил, что по имеющимся у него данным Центральный банк страны намеревался вывезти из страны около 20 тонн золота в Россию. Позже в Москве категорически опровергли эту информацию. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина назвала несоответствующими действительности сообщения о том, что Мадуро намерен хранить золотой запас страны именно в России.

Агентство Reuters между тем сообщило вечером 31 января о том, что порядка 15 тонн золота правительство Мадуро решило продать властям ОАЭ. Оно указывало, что передача слитков началась еще в конце прошлого года, когда часть запасов была отправлена в Турцию. При этом в ОАЭ пока не комментировали эти сообщения.