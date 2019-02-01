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«Еще ни разу не было, чтобы мы не выходили в плей-офф три сезона подряд»

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  • 1.02.2019, 9:36
Архивное фото hcdinamo.by

Официальный паблик минского "Динамо" ВКонтакте с оптимизмом смотрит в будущее команды. 

- Да, шансов на плей-офф уже нет. Но с нами лучшие болельщики — мы продолжим играть для Вас! Огромное спасибо за поддержку. 

P.S. Еще ни разу не было такого, чтобы мы не выходили в плей-офф три сезона подряд. Поэтому в следующем году все будет хорошо, — постскриптум к четверговому поражению от "Адмирала".

Напомним, вчера минское "Динамо" успешно уступило "Адмиралу" и утратило шансы на плей-офф.


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