Это крик души: жители Бреста отправили обращение в администрацию Лукашенко 2 1.02.2019, 9:48

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Фото: bvn.by

С началом строительства Западного обхода жизнь брестчан на улице Поплавского существенно ухудшилась.

Жители улицы Поплавского в Бресте 25 января отправили обращение в администрацию Лукашенко, под которым подписались 45 человек, пишет «Брестская газета».

Поводом для этого стало заседание Республиканского оргкомитета по подготовке и проведению празднования 1000-летия Бреста под руководством Качановой, которое прошло 18 января. На нем председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук доложил о ходе строительства объектов, а также о мероприятиях, которые будут проходить в течение года. Помимо прочего, на заседании обсуждались вопросы, связанные со строительством второй очереди Западного обхода в Бресте.

Узнав о заседании из новостей, жители улицы Поплавского и прилегающих улиц, чьи дома расположены в районе грандиозной стройки, были удивлены и возмущены, что вопросы, касающиеся их законных прав и интересов, не озвучивались и не обсуждались.

Подписавшиеся под обращением люди пишут о том, что в результате строительства Западного обхода, в частности установки опор путем забивки свай на расстоянии до 30 метров от их домов они претерпели разрушения.

«Обращаем ваше внимание, что на протяжении 2018 года жители улицы неоднократно обращались в многочисленные инстанции по вопросам повреждения в процессе строительства Западного обхода-2 их жилых домов, в том числе в Брестский горисполком. Но только после общественного резонанса, благодаря освещению ситуации СМИ, нас услышали в Брестском горисполкоме», – пишут жильцы.

По их словам, на встрече с жителями в марте прошлого года Александр Рогачук пообещал, что власти примут меры для решения проблем жильцов, чьи дома пострадали в результате масштабной стройки.

В мае-июне прошлого года филиалом РУП «Институт БелНИИС» за счет города были проведены обследования домов. Вывод один – строительство Западного обхода могло способствовать разрушениям домов.

В письме говорится, что заказчик строительства КУП «УКС Брестского ЖКХ» в октябре 2018 года предоставил в горисполком смету затрат, которые необходимы для устранения недостатков. С того момента решение больного вопроса приостановилось.

«Строительные работы продолжаются, над нашими домами зависают огромные краны, укладываются перекрытия, дома подскакивают от каждого удара и продолжают разрушаться. После проведения обследования поврежденных домов прошло 8 месяцев, за которые появилось множество дополнительных трещин и разрушений. Стройка ведется хаотично, меры безопасности практически не соблюдаются. Пешеходы вынуждены добираться домой и на работу мимо работающей техники по колено в грязи, остатки бетонных смесей выливаются прямо под заборы жителей, кучи мусора валяются всюду, транспорт и люди передвигаются одновременно по узкому проходу с улицы Брестских Дивизий на улицу Поплавского. Убирается улица только после звонков на горячую линию горисполкома. В сентябре 2018 года со строящегося путепровода на улицу Поплавского упал автокран», – пишут люди.

В связи со стройкой остановку общественного транспорта перенесли от снесенной автошколы до магазина «Домашний», почтовое отделение №1 также перенесли в другой микрорайон. Жителям приходится очень далеко ходить пешком, а люди преклонного возраста, инвалиды, брестчанам с детьми вообще оказались в изоляции от внешнего мира.

Жильцы района обращают внимание на то, что при посещении Западного обхода в августе 2017 года президент Беларуси Александр Лукашенко обратил внимание руководства города на то, что «людей обижать не надо. Нам этого допустить нельзя».

«Видимо, наш президент не знает данной ситуации, до него, по сути, не довели реальное положение вещей, – приходят к выводу жители ул. Поплавского. – Людей не просто обидели, их обрекли жить под мостом и всячески издеваются над ними, ухудшив их качество жизни, повредив их имущество. Почему было не отселить людей, как это сделали с нечетной стороной улицы?»

Люди подчеркивают: данное обращение является криком души жителей района.

«Мы такие же граждане Республики Беларусь и жители города Бреста, как и другие его жители, ожидающие 1000-летия родного города. Мы хотим отметить данный праздник в радостном настроении, а не быть жертвами Западного обхода», – говорится в письме.

В случае необходимости жильцы улицы Поплавского готовы предоставить все необходимые документы по ситуации с их домами, а также переписку с властями города. Они просят главу Администрации президента поручить Брестскому горисполкому оперативно обеспечить выплаты денежных компенсаций жителям поврежденных домов, согласно заключениям филиала РУП «Институт БелНИИС», смете расходов, представленным заказчиком строительства в Брестский горисполком в октябре 2018 года. Данные выплаты позволят гражданам немедленно заключить договоры со строительными организациями (по выбору жителей) для ремонта домов и предупреждению дальнейших разрушений.

Также они просят содействовать размещению остановочного пункта общественного транспорта в сторону центра города напротив остановочного пункта в сторону Речицы и Дубровки, рассмотреть вопрос о переносе почтового отделения по месту расположения отнесенных к нему улиц.

И, наконец, они обращаются к Наталье Качановой с просьбой взять под личный контроль вышеизложенную ситуацию, в том числе и после введения путепровода в эксплуатацию.