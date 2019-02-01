«Боюсь, детей заберут, если в такое жилье переедем» 4 1.02.2019, 10:33

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Фото: Евгений ТИХАНОВИЧ

Семья год не может вселиться в арендную квартиру в Барановичском районе.

Год назад семья Лешкевич, воспитывающая двоих детей, получила арендное жилье в деревне Ишколдь: по документам – благоустроенную трехкомнатную квартиру, на деле – оштукатуренные в комнатах стены, на кухне нет газовой плиты. Супруги до сих пор не заселились, так как считают, что коммунальщики должны привести жилье в порядок. Те, в свою очередь, уверяют, что на такую квартиру семья Лешкевич согласилась сама, пишет intex-press.by.

Жительнице деревни Ишколдь Анастасии Лешкевич 30 лет. Она замужем, вместе с супругом воспитывает двоих детей. Собственного жилья у семьи нет, и они вынуждены жить у мамы Анастасии.

Около пяти лет назад Лешкевичи встали на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий в сельисполкоме. Несколько раз, рассказывает Анастасия, им предлагали арендное жилье в ближайших деревнях, но идти в «убогие дома без окон и дверей» они не решались.

В 2017 году семье предложили трехкомнатную квартиру в двухэтажке в Ишколди – недалеко от дома, где живет мама Анастасии.

Фото: Евгений ТИХАНОВИЧ

Женщина рассказывает, что предложенное жилье их, мягко говоря, не впечатлило:

– Там было страшно, ведь квартира пустовала больше 10 лет. Отопления, канализации не было, пол в кухне прогнил, пошарпанные обои, покосившиеся старые двери, кучи строительного мусора в комнатах.

Тем не менее супруги согласились на предложенное жилье.

– Во-первых, в районном ЖКХ уверяли, что приведут квартиру в нормальное состояние, во-вторых, других вариантов решения квартирного вопроса на горизонте не было, – говорит Анастасия.

В ноябре 2017 года представитель районного ЖКХ, по словам Анастасии, в ее присутствии составил акт, в котором указал, какие работы нужно выполнить в каждой из комнат. Только в одной кухне требовалась замена пола, газовой плиты и газовой колонки, труб горячей и холодной воды, ремонт электропроводки!

Дом, в котором Анастасии выдали арендное жилье.

Фото: Евгений ТИХАНОВИЧ

В январе 2018 года решением Барановичского райисполкома семье Лешкевич была предоставлена эта квартира как помещение коммерческого использования (арендное жилье).

«Целый месяц упрашивала, чтобы мусор вывезли»

Заниматься квартирой коммунальщики не спешили, говорит Анастасия:

– Я постоянно звонила в ЖКХ, в райисполком. Слышала одни обещания. В конце 2017 года мне говорили, что деньги на этот год уже распределены, и советовали подождать 2018-го. Но начался 2018-й, а все стояло на месте. Я целый месяц упрашивала, чтобы мне хотя бы мусор вывезли!

Фото: Евгений ТИХАНОВИЧ

По ее словам, с требованием выполнить свои обещания она «доставала» районные власти и коммунальщиков несколько месяцев. Лишь летом прошлого года к ней пришли представители районного ЖКХ и снова составили акт, где перечислили работы, которые они выполнят «для приведения жилого помещения в надлежащее состояние»: ремонт стен, замена унитаза, установка котла на твердом топливе и ванны, ремонт системы водоснабжения и канализации и т.п.

– Летом они наконец-то взялись за работу. Начали шпаклевать стены, привезли новый унитаз, трубы. Чтобы дело пошло быстрее, мы тоже стали помогать, ведь думали, что скоро переедем. Сами сделали стяжку на полу в кухне, купили новые розетки, смесители, – рассказывает Анастасия.

Фото: Евгений ТИХАНОВИЧ

Газовая плита только на бумаге

Но «до толку» квартиру так и не довели. Ремонт стен, по словам Анастасии, ограничился «кое-какой шпаклевкой», проводку, которой уже много лет, никто не менял. Но больше всего женщину возмутило отсутствие газовой плиты.

– Если еще с обоями мы можем решить вопрос своими силами, то покупать газовое оборудование нам не по карману. Тем более в арендное жилье, – говорит Анастасия.

По ее словам, в ЖКХ ей предложили купить плиту за свои деньги, в рассрочку. А в случае, если семья решит съехать, плиту пообещали отдать.

– Сказали, что газовую плиту мне никто не обещал и денег на нее нет: или покупай сама, или отдавай ключи от квартиры. Отказаться от квартиры мы не можем, так как уже вложили в ремонт немалые деньги. А покупать плиту с нашими зарплатами… Я работаю дояркой, муж сварщиком, доход небольшой. А нам ведь двоих детей кормить и одевать надо, – говорит Анастасия. – В договоре найма черным по белому написано, что квартира благоустроенная, оборудована газовой плитой. А где это благоустройство? Чтобы эта квартира стала такой, в нее еще кучу денег вложить надо.

Фото: Евгений ТИХАНОВИЧ

«Боюсь, детей заберут»

В арендную квартиру супруги Лешкевич не заселились до сих пор. Анастасия рассказывает, что недавно приезжали электрики и посоветовали заменить кабель при вводе в дом. Кто этим будет заниматься – женщина не знает.

Заказать топливо для котла семья Лешкевич не может. По словам Анастасии, для этого нужна топливная книжка, а ее делают только после регистрации членов семьи в квартире. Регистрироваться в таком арендном жилье Анастасия боится:

– Если дети будут прописаны в такой ужасной квартире, где даже плиты для приготовления еды нет, могут возникнуть вопросы у опеки. Боюсь, детей заберут.

Арендную плату (около 35 рублей в месяц) Анастасия ни разу не платила, считает, что отдавать деньги за квартиру, в которой невозможно жить, – полный абсурд.

– У нас не такие зарплаты, чтобы оплачивать и аренду, и коммуналку, так еще и государственную квартиру за свой счет в порядок приводить. Почему в городе людям дают нормальное арендное жилье, а в деревне – лишь бы что. Я ведь не требую евроремонта. Но хотя бы газовую плиту мне должны установить, – говорит Анастасия.

Фото: Евгений ТИХАНОВИЧ

Была согласна на такое жилье

В Барановичском районном ЖКХ утверждают, что Анастасия сама согласилась на такую квартиру и обещала самостоятельно привести ее в порядок.

«Нанимателю было разъяснено, что помещение не может быть сдано в существующем состоянии, но с устной просьбы и заверения нанимателя о готовности произвести ремонт своими силами, решением Барановичского райисполкома №62 от 22.01.2018 года Лешкевич А.А. предоставлено жилье и заключен договор найма жилого помещения коммерческого использования», – написано в ответе Барановичского районного ЖКХ на запрос Intex-press.

В письме также сказано, что в июле 2018 года с Анастасией Лешкевич был составлен дополнительный акт, где стороны определили работы, которые выполнит ЖКХ. И ЖКХ эти работы выполнило. А приобретение и установка газовой плиты, согласно этому акту, должны были производиться за счет нанимателя.

– Она говорила: дайте нам только эту квартиру, я все сделаю сама, вы только немного поможете. Мы не знаем, чего она хочет. Год не заселяется, а только пишет, пишет… Если надо, купим ей плиту, – отметил в телефонном разговоре Николай Кисель, директор КУМПП «Барановичское районное ЖКХ».

Комментарий специалиста

Александр Горбач, юрист:

– Согласно Постановлению Совмина №1297 «О некоторых вопросах предоставления жилых помещений коммерческого использования», для проживания должно предоставляться жилье типовых потребительских качеств. Жилищный кодекс РБ гласит, что жилое помещение типовых потребительских качеств – это жилое помещение, благоустроенное применительно к условиям соответствующего населенного пункта. Если в договоре найма указано, что квартира оборудована газовой плитой, значит, в этом населенном пункте наличие газовой плиты входит в понятие благоустройства.

Случаи, когда людям предлагают жилье коммерческого использования, не отвечающее типовым качествам, бывают довольно часто: и в городах, и в деревнях. Нанимателям в таком случае нужно настаивать на том, чтобы организации, на балансе которых числится такое жилье, приводили его в надлежащее состояние.

Требовать с нанимателя установки плиты, если в договоре указано, что она уже есть – незаконно. Если семье не удается решить этот вопрос с ЖКХ мирно, можно обратиться с иском в суд.