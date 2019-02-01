Профсоюз РЭП: Нет декрету о «тунеядцах»! Вместе мы сила! 19 1.02.2019, 10:48

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Фото: bortnikau.livejournal.com

Независимый профсоюз сделал публичное заявление по скандальному декрету.

31 января в Минске прошел Пленум Совета профсоюза РЭП. Участники приняли совместное обращение к жителям Беларуси о ситуации, которая сложилась вокруг «декретов о тунеядцах».

Сайт рraca-by.info опубликовал полный текст обращения:

«Профсоюз РЭП считает необходимым предотвратить нарушения прав и свобод людей, которые происходят при реализации декрета № 1, названного в народе «декретом о тунеядцах».

Весной 2017 года мы с вами продемонстрировали свою решимость в отстаивании наших законных прав. Тысячи людей по всей Беларуси вышли на улицы городов и потребовали отменить антиконституционный декрет № 3.

Десятки людей, среди которых и активисты профсоюза РЭП, были наказаны арестами и штрафами за проведение акций против декрета «о тунеядцах».

В результате наших совместных действий декрет № 3 был приостановлен.

Однако власти не признали своих ошибок и заменили декрет № 3 на декрет № 1 «О содействии занятости населения».

Декрет № 1 противоречит Конституции Республики Беларусь, согласно которой, государство должно обеспечивать право на свободный труд. Граждане не могут принуждаться к выполнению обязанностей, не предусмотренных Конституцией страны (ст. 58).

Вместо того, чтобы создавать новые рабочие места, чтобы разработать и реализовать систему конкретных мер по мотивации к достойно оплачиваемому труду, власти вводят систему труда принудительного.

Власть не волнует, как выживают люди – для них главное, чтобы человек отдавал свою копейку на её содержание. Такая антинародная политика и практика государства носит системный характер.

Создание так называемых «баз персональных данных» и внесение в них сведений о гражданах без их согласия противоречит статье 28 Конституции Республики Беларусь. Создание таких баз данных приводит к произволу со стороны властных структур.

Граждане Беларуси!

Профсоюз РЭП – надежный защитник ваших прав и свобод. Мы открыты для ваших обращений, в том числе и по вопросам исполнения декрета № 1.

Нет декрету № 1! Вместе мы сила!»