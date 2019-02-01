Белорусские программисты создали приложение для виртуальной примерки кроссовок 6 1.02.2019, 10:50

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ФОТО: WANNABY

Мобильное приложение Wanna Kicks позволяет примерить кроссовки, не выходя из дома.

Достаточно навести камеру на ноги и выбрать кроссовки, после чего появится уникальная 3D-модель. Она не исчезнет, даже если изменить положение камеры или начать двигаться. При желании можно поделиться изображением в соцсетях, а скоро разработчик планирует добавить и функцию видео, сообщает sb.by со ссылкой на Techcrunch.

Доступно приложение Wanna Kicks лишь для пользователей IOS.

Программа, созданная преимущественно для производителей кроссовок, располагает пока небольшим количеством моделей для примерки. Среди них Adidas Ultra Boost, Vans Classic Slip-On, Yeezy Boost 350 и другие, представленные в разных цветах.

На приложение возложена также рекламная функция, в будущем оно поможет продвигать новинки и снизит количество возвратов товара.

«Виртуальная примерка oблегчит процесс пoкупок через интернет и сотрет границы между онлайн-шoпингом и походoм в oбычный магазин», – говорит один из разработчиков Сергей Архангельский.

Wannaby имеет еще 2 похожих приложения: Wanna Nails для любителей поэкспериментировать с цветом лака для ногтей, и Wanna Jewerly для примерки украшений.

В 2018 году белорусский стартап привлек порядка 2 миллионов долларов инвестиций от таких фондов, как Bulba Ventures и Haxus.