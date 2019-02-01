Венесуэла продаст Арабским Эмиратам 29 тонн золота 6 1.02.2019, 10:58

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Фото: elcooperante.com

Вырученные средства от продажи золота в ОАЭ должны обеспечить ликвидность для импорта базовых товаров в Венесуэле.

В ближайшие дни Венесуэла продаст Объединенным Арабским Эмиратам 15 тонн золота из собственных запасов в обмен на наличные в евро. Об этом 31 января сообщает Reuters (перевод - «Гордон») со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

По его словам, сбыт 26 января Венесуэла уже продала три тонны золота. В прошлом году золото на сумму в $900 млн было продано в Турцию.

Всего в феврале в ОАЭ планируется продать 29 тонн золота, которое хранится в Каракасе. Вырученные средства должны обеспечить ликвидность для импорта базовых товаров.

По информации центробанка Венесуэелы, на конец ноября прошлого года в резервах страны было 132 тонны золота.

Напомним, 10 января 2019 года Николас Мадуро во второй раз вступил в должность президента Венесуэлы. 15 января подконтрольный оппозиции парламент объявил Мадуро узурпатором.

23 января десятки тысяч венесуэльцев вышли на массовые протесты против Мадуро. В этот день председатель Национальной ассамблеи Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Американский президент Дональд Трамп заявил, что США признают это решение. Россия поддержала Мадуро.

28 января в парламенте Венесуэлы заявили, что из Москвы прибыл самолет, на котором могут вывезти 20 тонн золота. Национальная ассамблея Венесуэлы потребовала прояснить ситуацию.

31 января Европарламент признал лидера оппозиции Хуана Гуайдо законным президентом Венесуэлы.