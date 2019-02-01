БАТЭ заявился на нокаут-раунд Лиги Европы 1.02.2019, 11:16

Александр Глеб, Боян Дубайич и Неманья Милич в заявке на матчи с «Арсеналом».

Борисовский БАТЭ отправил в УЕФА заявку на матчи нокаут-раунда Лиги Европы-2018/19. В 1/16 финала "желто-синим" предстоит сразиться с английским "Арсеналом" — 14 и 21 февраля.

Тренерский штаб Алексея Баги включил в список 26 футболистов:

вратари — Александр СВИРСКИЙ (№28; лист Б), Антон ЧИЧКАН (№35; лист А), Денис ЩЕРБИЦКИЙ (№48; А);

защитники — Дмитрий БЕССМЕРТНЫЙ (№97; А), Никола ВАСИЛЕВИЧ (№6; А), Захар ВОЛКОВ (№23; А), Алексей РИОС (№17; А), Егор ФИЛИПЕНКО (№21; А), Александар ФИЛИПОВИЧ(№4; А);

полузащитники — Дмитрий БАГА (№25; А), Евгений БЕРЕЗКИН (№7; А), Александр ГЛЕБ (№11; А), Станислав ДРАГУН (№8; А), Мирко ИВАНИЧ (№10; А), Эрвейн МУКАМ (№94; А), Александр НЕМИРКО (№43; Б), Слободан СИМОВИЧ (№27; А), Игорь СТАСЕВИЧ (№22; А), Евгений ЯБЛОНСКИЙ (№5; А);

нападающие — Боян ДУБАЙИЧ (№9; А), Кирилл ЕРМАКОВИЧ (№52; Б), Неманья МИЛИЧ (№26; А), Владислав МУХАМЕДОВ (№45; Б), Илья СЕНЬ (№37; Б), Максим СКАВЫШ (№15; А), Яссе ТУОМИНЕН (№24; А).

В данном перечне значатся футболисты как из листа "А" (21 человек), так и из листа "Б" (5 игроков) клубной заявки, — уточняет официальный сайт БАТЭ.