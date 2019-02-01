Гуаидо объяснил, чем смена власти в Венесуэле выгодна РФ и Китаю 7 1.02.2019, 11:36

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Хуан Гуайдо

Фото: Reuters

Лидер оппозиции Венесуэлы уже пытался установить контакты с Россией и Китаем.

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо заявил, что смена власти в стране будет выгодна ее главным кредиторам - России и Китаю, которые по-прежнему поддерживают режим Николаса Мадуро, передает nv.ua.

В интервью Reuters Гуаидо сказал, что уже пытался установить контакты с Россией и Китаем.

"Что больше всего выгодно России и Китаю, так это стабильность страны и смена власти. Мадуро не защищает интересы Венесуэлы, не защищает ничьи инвестиции, так что он невыгоден для этих стран", - отметил он.

Напомним, 23 января лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо объявил себя "исполняющим обязанности президента". США признали Гуаидо временным президентом Венесуэлы и усилили список санкций и давление на президента Николаса Мадуро.

О поддержке Гуайдо заявили также ЕС, Канада, Израиль, Гватемала, Бразилия, Аргентина, Перу, Чили, Парагвай, Гондурас, Коста-Рика, Панама, Боливия и другие страны, а также Европарламент.

Лидеры Франции и Испании дали диктатору Венесуэлы Николасу Мадуро восемь дней на объявление о проведении внеочередных выборов, иначе они признают Хуана Гуайдо президентом страны.

В то же время в РФ признали Мадуро законным главой государства. К такой позиции также присоединился президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а также диктатор Беларуси Александр Лукашенко.