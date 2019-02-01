БГУ сильно ухудшил свое положение в рейтинге университетов мира 5 1.02.2019, 11:50

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В сентябре 2018 года ректором БГУ стал человек, при котором увольняли преподавателей, не согласных с «линией партии».

Webometrics определил БГУ в рейтинге университетов мира на 1116-ое место. Таким образом, в сравнении с прошлым годом белорусский университет потерял 629 позиций: в 2018-ом он занимал 487-ое место, пишет kyky.org.

Отметим, что Webometrics – это система рейтинга мировых университетов. Она учитывает объём веб-содержимого – количество страниц и файлов сайтов образовательных учреждений, а также число внешних цитат. Рейтинг публикуется сотрудниками испанского Национального исследовательского совета.

На своем сайте БГУ попытался оправдаться за низкий рейтинг: «Популярный в Беларуси Webometrics неоднократно критиковался за односторонний подход к оценке деятельности университетов. Он рассматривает только присутствие вузов в сети Интернет и цитируемость публикаций. При этом разработчик рейтинга регулярно меняет правила игры – критерии и методики расчета. В результате происходит непредсказуемое и резкое изменение мест, занимаемых университетами, что неоднократно испытывали на себе и белорусские вузы».

28 сентября Лукашенко назначил нового ректора БГУ. Им стал бывший ректор Гродненского государственного университета Андрей Король, при котором было уволено сразу несколько преподавателей, не согласных с «линией партии».

Свою карьеру Король начинал как учитель физики в школе, дальше перешел в частный вуз, а потом восемь лет работал в Гродненском медуниверситете. В Гродненский государственный университет он пришел в 2012-м как заведующий кафедры педагогического факультета, а уже в следующем году занял главное кресло в вузе. Критическое мышление некоторых преподавателей ГрГУ стоило им работы в вузе.