ОБСЕ сообщила, где боевики спрятали более 60 танков на Донбассе 3 1.02.2019, 11:55

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Фото: flickr СММ ОБСЕ

Беспилотник ОБСЕ зафиксировал военную технику террористов недалеко от Луганска.

Беспилотник специальной мониторинговой миссии ОБСЕ дальнего радиуса действия зафиксировал 58 танков (пятьдесят пять Т-72 и три Т-64) боевиков на полигоне вблизи Тернового. Об этом сообщает liga.net со ссылкой на пресс-службу миссии.

По данным ОБСЕ, девять минометов (2Б11), четыре зенитных ракетных комплекса (9К35), 10 самоходных гаубиц (2С1), три танка (Т-64) и шесть буксируемых гаубиц (Д-30 Лягушка, 122 мм) находились на полигоне возле Миусинска, что в 62 километрах к юго-западу от Луганска.

"18 буксируемых гаубиц (восемь 2А36 Гиацинт-Б, 152 мм, и десять 2А65 Мста-Б, 152 мм) на территории объекта нселенного пункта Зеленый Гай (49 км к юго-западу от Луганска)", - отмечается в сообщении.