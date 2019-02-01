Майор и старший лейтенант милиции отправились в колонию за махинации с недвижимостью 12 1.02.2019, 11:59

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Фото: Александр Корсаков, TUT.BY

У них будет конфисковано имущество.

1 февраля в суде Ленинского района Бреста огласили приговор теперь уже бывшим сотрудникам милиции, которые обвинялись в махинациях с недвижимостью, пишет tut.by.

Суд признал обвиняемого Валерия К. виновным в мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупном размере, а также превышении власти или служебных полномочий. Ему назначили 5 лет колонии усиленного режима с конфискацией имущества, штрафом в размере 500 базовых величин (12 750 рублей), лишением спецзвания «майор милиции» и права занимать должности, связанные с выполнением функций представителя власти, сроком на 5 лет.

Второй экс-участковый, Юрий Г., также получил обвинительный приговор. Его признали виновным в мошенничестве, совершенном повторно группой лиц в особо крупном размере, превышении власти или служебных полномочий и хищении путем злоупотребления служебными полномочиями. Суд назначил ему 6 лет колонии усиленного режима с конфискацией имущества, штрафом в 800 базовых величин (20 400 рублей). Его также лишили спецзвания «старший лейтенант милиции» и права занимать должности, связанные с выполнением функций представителя власти, сроком на 5 лет.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Самое тяжкое преступление, которое вменялось экс-милиционерам, — мошенничество в особо крупном размере — касалось махинаций с недвижимостью. На то время обвиняемые работали участковыми в Ленинском РОВД. В сентябре 2015 года они убедили продать двухкомнатную квартиру брестчанина Юрия О., который злоупотреблял алкоголем и вел асоциальный образ жизни. Потерпевшему они пообещали приобрести новое жилье в одном из райцентров Брестской области. Квартиру обвиняемые продали через знакомого, который не был посвящен в детали схемы. Жилье реализовали за 31 тысячу долларов. Денег от продажи «двушки» бывший владелец жилья, которого они поселили в чужом доме в Кобринском районе, так и не получил.

Они же потребовали у потерпевшего Юрия снять деньги с валютного депозита, который тот унаследовал после смерти матери. Мужчина выполнил требование обвиняемых.

Бывшему участковому Юрию Г. также вменялось завладение ноутбуком потерпевшего и мобильным телефоном другого участника процесса, брестчанина Романа К.

Кроме того, обвиняемый Валерий К. в декабре 2016 года при проведении проверки в отношении жителя Москвы, который в брестском баре подрался с посетителем, потребовал у него деньги якобы для того, чтобы передать в больницу потерпевшему и уладить с ним конфликт. Испугавшийся россиянин передал участковому 235 белорусских рублей и 20 тысяч российских, которые не были переданы пострадавшему, писала «Брестская газета».

В суде обвиняемый Юрий Г. своей вины не признал. Он отрицал свое участие в инкриминируемых ему преступлениях и отметил, что на скамью подсудимых попал по вине своего бывшего напарника, Валерия К. Тот, в свою очередь, признал вину только по эпизодам с мошенничеством. В своем последнем слове он попросил суд о снисхождении:

«Стыдно, что мы с ним (вторым обвиняемым Юрием Г. — Прим.) носили форму и защищали граждан, а сейчас оказались на скамье подсудимых. Я прошу простить меня за мои противоправные действия».

По делу проходили трое потерпевших. Родственники обвиняемых возместили им ущерб в полном объеме.