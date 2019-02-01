Арина Соболенко: Хотела бы потренироваться с Надалем и Федерером 3 1.02.2019, 12:06

Арина Соболенко

Фото: Mike Kireev/NurPhoto/Getty Images

Первая ракетка Беларуси рассказала, с кем бы хотела провести тренировки.

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко поведала о своем желании потренироваться с Рафаэлем Надалем и Роджером Федерером.

- Елена Веснина говорила, что тренер прививал ей мальчишеский теннис. С вами так же?

- А почему нет? Мне кажется, это очень даже хорошо. У любой девочки, мне кажется, не будет никаких шансов против теннисиста-мужчины. Так что почему не позаимствовать стиль игры у мужчин?

- Сейчас становятся очень популярны совместные тренировки девушек с мужчинами. Вы бы с кем хотели потренироваться?

- С Надалем и с Федерером. Неплохой набор, да? (смеется) Хочется увидеть ту интенсивность, с которой они тренируются и для себя понять многие вещи. Это интенсивности мне порой очень не хватает в матчах и в тренировках.

- В вашей команде появился тренер по физподготовке Джейсон Стэйси. Когда он работал с самим Турсуновым, строго его контролировал в плане режима и прочего. Теперь они следят за вами вдвоем?

- За тем, легла ли я спать, они точно не следят. Естественно, они меня направляют в плане того, что нужно сделать и как лучше поступить. Дальше уже выбор за мной. Я, естественно, прислушиваюсь. Но как папа и мама они меня не контролируют.

- А родители, значит, контролируют?

- Вообще нет. Я в 14 лет им сказала, чтобы никогда не приходили ко мне на корт. Конечно, они всегда интересовались моими делами и поддерживали, но такого жесткого контроля в стиле "Почему ты не спишь?" и "Где ты гуляешь?" не было, — рассказала Соболенко в интервью газете "Спорт-Экспресс".