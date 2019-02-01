Писательницу из Гомеля записали в «тунеядцы» 2 1.02.2019, 12:24

1,421

Шокированная гомельчанка намерена судиться.

Ника Ракитина (творческий псевдоним Людмилы Богдановой) десять лет живет «без государства». В 2009 году она попрощалась с официальной работой, чтобы писать фэнтези. Выдала семь книг, передает «Радыё Свабода».

«Реалистичные тексты мне не интересны. Реал - он вокруг, зачем о нем еще и писать», - говорит Ника. Но «реал, который вокруг», не оставил ее без внимания. Власти объявили писательницу «тунеядкой».

Жительница Гомеля фактически имеет две работы - домохозяйки и писательницы. Но для государства она - «не заняты в экономике» и должна платить за коммунальные услуги по повышенным тарифам.

Начала писать с детства, получила европейскую премию

Ника начала писать с детства. В четвертом классе ее письмо зачитали в детской передаче по радио. Время она проводила среди книг в библиотеке - там работала мать. В студенчестве писала стихи.

«В анамнезе - пять поколений учителей. Я также работала с детьми, вела кружки в доме творчества "Юность"», - говорит писательница.

В 2008 году она стала одним из шести лауреатов премии Европейского общества научной фантастики в номинации «Лучший дебют» за роман «Гонитва». Произведение было, как и другие, на русском языке. При этом автор опиралась на события антироссийского восстания 1831 года, ввела в роман мотивы белорусской мистики.

«Наследую Короткевича - это мой любимый писатель», - добавляет Ника.

В 2009 году она ушла с официальной работы - чтобы погрузиться в мир литературы и ... домашнего хозяйства.

«Так мы решили с мужем. Я буду вести домашнее хозяйство, воспитывать детей и писать. Все, что я хочу, - это писать», - говорит Ника.

Пока писала про пиратов - изучила корабли и снаряжение

Сейчас ее книги печатает небольшое Гомельское издательство «Барк». Прежние выходили в российском и белорусских издательствах. Ника размещает свои произведения на российских онлайн-площадках, где читатели могут прочесть в электронном варианте куски романов или купить книгу целиком.

Писательница надеется, что аудитория будет расти, соответственно, будут и деньги за книги.

«Я выкладываю книги там, чтобы был более широкий охват аудитории, так как читают украинцы, россияне, казахи», - говорит писательница.

В фантастических произведениях Ракитиной есть реалистичная почва. Рассказы Ники время от времени печатаются в украинских и российских журналах.

Ника подходит к написанию книг основательно. Чтобы создать «Пираты. Танарская ведьма», она досконально проштудировала не менее десятка специальных книг о кораблях и их снаряжении на польском, чешском и русском языках. Дома у нее два консультанта: сын - по истории, и муж, который работает инженером-проектировщиком, - по техническим вопросам и логике.

Чистит картошку и «пишет в голове»

Денег писательством Ника особо не заработала. Гонорары были, но маленькие и редкие. Помогают ей муж и взрослые уже дети.

«Под работу по дому мне хорошо думается. Например, чищу картофель или что-то готовлю - и постоянно думаю. Поэтому, когда сажусь писать, - практически "на чистовик" выходит", - говорит собеседница.

Она поражена, что домохозяйка начала считаться в Беларуси «тунеядцем».

«Это только далекому от жизни человеку может казаться, что домохозяйка - лентяйка. Сколько всего нужно сделать за день! Сходить по магазинам, найти более дешевые продукты - в нашем случае только так выживешь. Приготовить, убрать. Опять же - воспитание детей. Сколько времени нужно на это? Кто считал? Старшая дочь у меня получила образование, работает. Младший учится в университете на историка. Дети - воспитанные, образованные ... Мне заявили, что я «тунеядка», - ну извините », - говорит писательница.

«В союз к Чергинцу я не пойду»

Она не входит ни в один союз писателей.

«В союз к Чергинцу я не пойду. В "неофициальный" несколько месяцев назад отдала две книги, чтобы посмотрели, да не слышно ничего оттуда. Мне союзы не нужны. Я здесь согласна с Михаилом Булгаковым. Разве нужно было удостоверение писателя Достоевскому или Панаеву?», - смеется Ника.

Как писательница относится к «тунеядскому декрету»?

«Как нормальный человек может к такому относиться? Я спокойно работаю, делаю свое дело, смотрю за домом - и не понимаю, почему у меня нет на это права? Оставьте меня в покое - все, чего я хочу от государства. Я у вас ничего не брала в долг, не прошу продавать мои книги. На всех работах зарабатывала деньги честно. Если не отстанут - я пойду в суд», - говорит Ника.