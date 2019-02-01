Обезвредившие террориста в поезде американцы получили гражданство Франции 1.02.2019, 12:31

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Фото: consulfrance-sanfrancisco.org

Трое американцев обезвредили террориста в поезде Амстердам — Париж в 2015 году.

Трое американцев, обезвредивших террориста в поезде Амстердам — Париж в 2015 году, получили гражданство Франции, сообщается на сайте французского генконсульства в Сан-Франциско, передает РБК.

Президент Франции Эмманюэль Макрон поздравил Спенсера Стоуна, Энтони Сэдлера и Алека Скарлатоса. В письме к американцам он отметил, что теперь они обладают всеми правами, которые дает французское гражданство. «Наша республика и Европейский Союз нуждаются в вашем активном участии для поддержки демократии», — говорится в письме Макрона.

В августе 2015 года трое американцев ехали из Амстердама в Париж на скоростном поезде Thalys. Один из пассажиров, которым оказался гражданин Марокко Аюб аль-Каззани, открыл огонь из автоматического оружия, его обезвредили трое граждан США, двое из которых были военными, и британец Крис Норман.

В результате происшествия пострадали три человека, всего в поезде было около 500 пассажиров, стрельбу признали терактом. Позже американцев и британца лично наградил орденом Почетного легиона занимавший тогда пост президента Франции Франсуа Олланд.