Польша - один из лидеров Евросоюза по уровню занятости 1.02.2019, 12:40

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Страна-соседка Беларуси на третьем месте среди стран с самым низким уровнем безработицы в ЕС.

Польша занимает третье место в Европейском союзе среди стран с самым низким уровнем безработицы. Как передает «Радио Польша», такие данные были представлены Евростатом - статистической службой ЕС.

Польше удалось оказаться в списке лидеров благодаря тому, что в течение последних нескольких месяцев уровень безработицы в Польше неизменно оставался низким.

По данным Главного статистического управления Польши, уровень безработицы в декабре составил 5,6%. Однако данные Евростатат отличаются от данных Главного статистического управления, потому что они используют разные методы подсчета. По данным Евростата, в декабре уровень безработицы в Польше составил 3,5%.

Как сообщает статистическая служба ЕС, то самый низкий уровень безработицы в декабре в Евросоюзе был зафиксирован в Чехии - 2,5%. Второе место заняла Германия, третье - Польша.

На протяжении многих лет в Греции самый высокий уровень безработицы, хотя в последнее время он снижается. В данных, полученных за ноябрь, сказано, что безработица составила более 18,6%, а осенью 2017 года без работы было 21% греков. Среди стран с высокой безработицей остается Испания (более 14% безработных) и Италия (более 10%).

На всей территории Содружества в декабре уровень безработицы составил 6,6%. Он немного снизился по сравнению с показателями за ноябрь. Отметим, что это самый низкий показатель, зафиксированный в странах Европейского союза с начала 2000 года.