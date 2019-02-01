Несколько простых способов продлить молодость 1.02.2019, 12:48

Чем полезен разгрузочный день и простые рецепты для сохранения здоровья и молодости.

Современные медицинские исследования подтверждают, что здоровый образ жизни является залогом хорошего самочувствия даже в зрелые годы. А кто же не мечтает ощущать себя всегда молодым не только в душе, но и физически? Полезные рекомендации и правила для активного долголетия – в подборке «РБК-Украина».

Активный образ жизни в любом возрасте: 5 главных советов

1. Занятия спортом. Все знают выражение "Движение – это жизнь", но далеко не многие применяют его на практике. По данным ВОЗ, для профилактики заболеваний сердца необходимо заниматься физической активностью не менее 150 минут в неделю.

Однако при сидячем образе жизни стоит двигаться не менее 1 часа в день. Для начала старайтесь ежедневно гулять на свежем воздухе, делать зарядку, меньше использовать лифт, а подниматься по ступеням.

2. Режим дня. Здоровый сон продлевает молодость, т.к. в ночные часы "работает" гормон, нейтрализующий окислительные процессы в организме. Ложитесь спать до 23:00, оптимальная длительность ночного отдыха 7-8 часов.

3. Сбалансированное питание. Белки, жиры и углеводы обязательно должны присутствовать в ежедневном рационе. Обязательно включать в каждый прием пищи овощи. Фруктам и ягодам стоит отдавать предпочтение в первой половине дня.

Считается, что наибольшую пользу приносят растительные продукты, выращенные в том регионе, где вы живете. Поэтому ешьте сезонные овощи, делайте заготовки на зиму в морозильной камере. А вот от маринованных продуктов лучше отказаться из-за большого содержания соли.

4. Разгрузочный день. Диетологи расходятся во мнениях, стоит ли устраивать периодическое голодание для оздоровления организма. Это решение индивидуально и зависит от состояния здоровья.

В пользу голодания приводится факт снижения уровня сахара в крови при отказе от пищи и, как следствие, уменьшение риска заболеть сахарным диабетом. Ограничения в рационе понижают уровень висцерального жира, устраняют воспалительные процессы в ЖКТ, препятствуют развитию онкозаболеваний.

Самый легкий способ устроить разгрузочный день – использование системы 16/8. В течение 8 часов вы можете употреблять пищу, а в остальное время суток голодаете.

Оптимально, чтобы период голодания частично приходился на время сна. К примеру, в 08:00 – завтрак, в 12:00 – обед, в 16:00 – ужин. Следующий прием пищи будет спустя 16 часов - в 8 утра.

Некоторые исследования связывают активное долголетие с умеренным режимом питания: 3 – 4 раза в день с ужином за 4 часа до сна.

5. Исключение вредной пищи. Чрезмерное количество сахара в питании приводит не только к возникновению лишнего веса, но способствует развитию серьезных заболеваний. Для сохранения здоровья исключите из меню сладкие напитки, уменьшите количество выпечки и кондитерских изделий. Также стоит ограничить употребление колбас, сосисок, фаст-фуда.

Простые рекомендации в питании, ежедневное движение и положительные эмоции помогут продлить вашу молодость.