Алексей Шевченко: Минским «Динамо» руководят люди, которым победы не нужны 1.02.2019, 12:51

Алексей Шевченко

В Беларуси за успешную работу ты можешь оказаться в тюрьме.

Известный спортивный журналист Алексей Шевченко высказался по поводу непопадания минского «Динамо» в нокаут-раунд, передает sport-express.ru.

«Минское «Динамо» потеряло шансы на выход в плей-офф. Я понимаю, что это сентябрьская новость. Дело даже не в кошмарной предсезонной подготовке, когда было проиграно то ли девять, то ли десять матчей. Нет, все началось гораздо раньше. Все клубы уже объявили составы, мы уже анализировали козыри команд, а у белорусов не было вообще никого.

Каждый раз на протяжении последних лет я говорю одни и те же вещи. Руководят клубом люди, которым победы не нужны, а поражения совершенно не волнуют. В Беларуси за успешную работу ты можешь оказаться в тюрьме, как Владимир Бережков, а если провалишься, то тебе ничего не сделают. Правитель страны поругает, но появится возможность взять еще денег, чтобы исправиться, но исправляться не будешь, так как никто не хочет повторить судьбу Бережкова. Тупик... И в этом сезоне была совершена череда ошибок, которые не исправляли, а усугубляли. Системный кризис виден из Москвы, но в Минске на это не обращают внимание.

Я верю, что у минского «Динамо» все наладится, как и верю в то, что Николай Цулыгин возглавит сборную Канады», – написал Шевченко.