Додон не смог вернуться из Москвы в Кишинев из-за нелетной погоды 2 1.02.2019, 12:55

Игорь Додон

Фото: EPA

Аэропорт молдавской столицы не принимает самолеты.

Президент Молдовы Игорь Додон пока не может вернуться из Москвы в Кишинев, так как аэропорт молдавской столицы не принимает самолеты из-за нелетной погоды, сообщили РБК в аппарате президента.

По данным онлайн-табло аэропорта Кишинева (на 12:10 мск) 1 февраля там отменили прибытие по меньше мере 10 рейсов, еще три задерживаются. Официальный представитель авиакомпании FlyOne рассказал ТАСС, что из-за нелетной погоды летевший в Кишинев из Москвы самолет приземлился в Одессе, а его пассажиров доставили в пункт назначения на автобусах.

Издание IPN сообщает, что из-за густого тумана в Кишиневе с 31 января уже отменили 27 рейсов. Президент Молдавии должен был провести в аэропорту брифинг сразу после возвращения из Москвы, но теперь мероприятие отменили, отмечает IPN.

30 января Додон встретился с президентом России Владимиром Путиным, стороны обсудили транзитные поставки молдавских товаров на российскую территорию. По словам Додона, транзит должны возобновить с 31 января.