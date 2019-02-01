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Додон не смог вернуться из Москвы в Кишинев из-за нелетной погоды

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  • 1.02.2019, 12:55
Игорь Додон
Фото: EPA

Аэропорт молдавской столицы не принимает самолеты.

Президент Молдовы Игорь Додон пока не может вернуться из Москвы в Кишинев, так как аэропорт молдавской столицы не принимает самолеты из-за нелетной погоды, сообщили РБК в аппарате президента.

По данным онлайн-табло аэропорта Кишинева (на 12:10 мск) 1 февраля там отменили прибытие по меньше мере 10 рейсов, еще три задерживаются. Официальный представитель авиакомпании FlyOne рассказал ТАСС, что из-за нелетной погоды летевший в Кишинев из Москвы самолет приземлился в Одессе, а его пассажиров доставили в пункт назначения на автобусах.

Издание IPN сообщает, что из-за густого тумана в Кишиневе с 31 января уже отменили 27 рейсов. Президент Молдавии должен был провести в аэропорту брифинг сразу после возвращения из Москвы, но теперь мероприятие отменили, отмечает IPN.

30 января Додон встретился с президентом России Владимиром Путиным, стороны обсудили транзитные поставки молдавских товаров на российскую территорию. По словам Додона, транзит должны возобновить с 31 января.


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