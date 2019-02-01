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Фотофакт: Кроссовер слетел с парапета парковки торгового центра

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  • 1.02.2019, 13:02
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Водитель кроссовера попытался выехать с парковки напрямую.

Стоянка для транспорта находится на возвышении по отношению к тротуару. Водитель кроссовера по какой-то причине попытался выехать с парковки напрямую — и упал с как минимум метровой высоты, пишет «Онлайнер».

О причинах происшествия можно только догадываться. Водитель мог проявить невнимательность, забыть затянуть стояночный тормоз, перепутать педали.

Как пишут очевидцы, все произошло на парковке у торгового центра в столичном микрорайоне Сокол. Фото с места происшествия появились в группе «ЧП Беларусь | Будь в курсе!» во «ВКонтакте».


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