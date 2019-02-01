Мать школьника: Возмутительно, полгода детей вместо уроков муштруют строевой подготовкой 2 1.02.2019, 13:08

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Минчанка рассказала, как ее сына забрали в «Вахту памяти».

Вы когда-нибудь задумывались, кто эти ребята в военной форме, которые маршируют возле вечного огня на площади Победы, и откуда они там взялись? Мама одного из минских школьников рассказала «Салідарнасці», как ее сына забрали в «Вахту памяти».

О том, что ее сын будет маршировать около Вечного огня, Светлана узнала еще в начале учебного года.

— Сын рассказал, что к ним в класс пришла завуч и заявила, что в этом году школе выпала честь нести «Вахту памяти». Нужны были добровольцы, — рассказала мама 9-классника. — Желающих маршировать оказалось всего три человека на весь класс.

Это сильно расстроило педагога.

— Она стала уговаривать, умоляла не подставлять ее, иначе у нее будут проблемы. В конце концов, детям пообещали дополнительные баллы по истории и обществоведению, а также 10-ку сразу за две четверти по физкультуре, — рассказывает собеседница.

В результате, из сочувствующих и желающих откосить от уроков, набралось человек десять в классе, в том числе и сын Светланы. Сама же женщина стала изучать вопрос. Оказалось, что Вахта памяти — это своеобразный конкурс между школьниками разных учреждений общего среднего образования. Четыре дня в неделю (четверг, пятница, суббота и воскресенье), за исключением каникул, специально отобранные учащиеся 9-11 классов маршируют около Вечного огня (Пост №1) и получают за это отметку.

«Каждый участник и мемориальный отряд в целом оцениваются по пятибалльной системе: проверяются знание теории, соблюдение внутреннего порядка в караульном помещении, правил поведения и дисциплина, внешний вид и многое другое. По итогам конкурса 30 лучших представителей мемориальных отрядов представляются к награждению почетной грамотой комитета по образованию Мингорисполкома», — отмечается в сообщении БелТА.

— Честно говоря, смысл этого мероприятия мне был не очень понятен. Зачем моему ребенку уметь маршировать и знать внутренний порядок в караульном помещении? Ради грамоты Мингорисполкома? — задается вопросом женщина. — Лично я бы хотела, чтоб мой ребенок учился и думал о будущем поступлении в вуз, а не рассекал по плацу.

А вот с учебой как раз возникли вопросы.

— Детей постоянно снимали с уроков на репетиции. Минимум два раза в неделю. И так до декабря, — отмечает собеседница. — На мой взгляд, это возмутительно: вместо учебы детей полгода муштруют строевой подготовкой.

Когда же пришел час Х, школьников и вовсе освободили от всех уроков на целую неделю, чтобы они могли показать полученные навыки уже в деле.

— Одна девочка из отряда заболела, так ее все равно заставили идти на Вахту памяти, пугая плохими оценками и санкциями в отношении школы, — рассказывает собеседница. — Что это за странные воспитательные мероприятия?

На сайте сказано, что участие в таком конкурсе «способствует духовно-нравственному и патриотическому воспитанию подростков и молодежи, повышению их гражданской ответственности и социальной активности».

— В Минобразования и Минобороны Беларуси действительно думают, что так надо воспитывать патриотов? — задается вопросом собеседница. — Сначала уговорами и мольбами согнали маршировать, обещая 10-ку по физкультуре, затем полгода тренировали вместо уроков. Они вообще-то школьники, а не солдаты! Им об учебе думать надо, а не о том, как красиво маршировать на плацу.