закрыть
1 февраля 2019, пятница, 13:24
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

Анна Красулина выиграла у МВД борьбу за вид на жительство в Беларуси

  • 1.02.2019, 13:11
Анна Красулина
Фото: nn.by

Пресс-секретарь ОГП заявила, что «дело о высылке закончено».

Пресс-секретарь ОГП Анна Красулина получила вид на жительство в Беларуси. Об этом пресс-секретарь оппозиционной Объединенной гражданской партии сообщила в соцсетях.

"Получила вид на жительство в РБ. Так что дело о моей высылке закончено. Спасибо, друзья! Следующий этап — подам на гражданство", — написала Красулина.

В конце 2018 года МВД подало в суд, требуя высылки Красулиной из Беларуси сроком на один год. Пресс-секретарь ОГП живет в Беларуси более 10 лет, имеет здесь семью. Основанием для высылки назывались административные штрафы за участие Красулиной в двух несанкционированных уличных акциях и проезд без билета в общественном транспорте. Все штрафы женщина оплатила.

Суд Московского района Минска 19 декабря 2018 года решил не высылать Красулину из Беларуси.


популярное за неделю

Мнение

Спасти рядового Мадуро
Спасти рядового Мадуро Владимир Халип
Потому что «Крым» – наш
Потому что «Крым» – наш Виталий Портников
Лучший путь к переменам - честные выборы
Лучший путь к переменам - честные выборы Николай Статкевич
Увековеченные мадуры
Увековеченные мадуры Ирина Халип