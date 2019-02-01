Анна Красулина выиграла у МВД борьбу за вид на жительство в Беларуси 1.02.2019, 13:11

Анна Красулина

Фото: nn.by

Пресс-секретарь ОГП заявила, что «дело о высылке закончено».

Пресс-секретарь ОГП Анна Красулина получила вид на жительство в Беларуси. Об этом пресс-секретарь оппозиционной Объединенной гражданской партии сообщила в соцсетях.

"Получила вид на жительство в РБ. Так что дело о моей высылке закончено. Спасибо, друзья! Следующий этап — подам на гражданство", — написала Красулина.

В конце 2018 года МВД подало в суд, требуя высылки Красулиной из Беларуси сроком на один год. Пресс-секретарь ОГП живет в Беларуси более 10 лет, имеет здесь семью. Основанием для высылки назывались административные штрафы за участие Красулиной в двух несанкционированных уличных акциях и проезд без билета в общественном транспорте. Все штрафы женщина оплатила.

Суд Московского района Минска 19 декабря 2018 года решил не высылать Красулину из Беларуси.