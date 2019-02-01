Лукашенко: Реформами в образовании мы никогда не занимались и заниматься не будем 34 1.02.2019, 13:25

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Фото: belta.by

Правитель заявил, что из школьных программ нужно убрать все лишнее.

Об этом диктатор заявил на совещании 1 февраля, заслушивая доклад о перспективах развития национальной системы образования, сообщает пресс-служба Лукашенко.

- К вопросам образования мы обращаемся постоянно. Я просто хочу прежде всего сам убедиться, насколько реализуются наши решения в сфере образования. Если есть необходимость, подтолкнуть те реформы, которые идут в образовании. Хотя реформами мы никогда не занимались и заниматься в образовании не будем. Мы должны совершенствовать то, что имеем сегодня, и то, что получили вчера. Ломать ничего нельзя, - сказал Александр Лукашенко.

Лукашенко заявил, что из школьных программ нужно убрать все лишнее и привести их в соответствие с требованиями современной жизни. Диктатор Беларуси заявил, что к учебнику относится как к иконе.

- Я, как педагог по образованию, отношусь к учебнику, как к иконе, — даже в современной жизни, когда книга не стала нужной, насущной для людей: интернет и прочее... Одно другого, правда, не исключает. Но для меня книга как была иконой, так и осталась. А учебник на порядок выше, чем обычная книга, даже самая ценная, — цитирует БелТА его заявление.