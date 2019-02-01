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Белорусский вратарь пожертвовал €1570 на поиски пропавшего над Ла-Маншем футболиста

  • 1.02.2019, 13:54
Эмилиано Сала

Сергей Черник сделал пожертвование на поиски пропавшего без вести аргентинского нападающего Эмилиано Салы.

Белорусский вратарь французского "Нанси" Сергей Черник пожертвовал 1570 евро на поиски пропавшего без вести аргентинского нападающего Эмилиано Салы, передает pressball.by.

Родные и близкие новичка "Кардиффа" организовали фонд на краудфандинговой платформе GoFundMe в поддержку поисков под хэштегом #NoDejenDeBuscar EmilianoSala (в переводе с испанского — "Не прекращайте поисков Эмилиано Салы"). Сейчас собрано уже больше 400 тысяч евро.

21 января самолет, на котором летел на Британские острова новичок "Кардиффа" Эмилиано Сала, исчез с радаров авиадиспетчеров.


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