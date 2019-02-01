Российский сенатор не пришел на дуэль с нардепом Украины 4 1.02.2019, 14:01

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Борислав Береза

Игорь Морозов не защитил честь офицера.

Российский сенатор от Рязанской области Игорь Морозов, вызвавший на дуэль внефракционного депутата Верховной Рады Украины Борислава Березу, не пришел на место поединка. Как пишет «Гордон», об этом сообщил Береза, который вел прямой стрим с места дуэли в Facebook.

"1 февраля 2019 года. 12.00. Я под Верховной Радой, а где же рязанское недоразумение? Видимо, Морозов отморозился", – отметил нардеп.

Береза напомнил, что российский сенатор предлагал ему выбрать любое место и оружие, однако после принятого вызова начал говорить, что его не пустят украинские пограничники и он должен вначале спросить разрешения на поездку в Совете Федерации РФ.

"Понятно, что Совет Федерации его никуда не отпустит. Ну кто же пустит идиота в Украину, которого потом придется транспортировать, чтобы хоронить там. В чем вообще причина бахвальства россиян и их рязанских сенаторов? В том, что они привыкли пиариться и ничего не делать", – подчеркнул он.

Нардеп добавил, что согласно дуэльному кодексу, у российского сенатора Морозова нет чести.

"Трусливое рязанское недоразумение, являющееся гэбистом, почему-то не приехало. Оно, конечно, будет придумывать любые отмазки, но согласно дуэльному кодексу, по которому он вызвал меня на дуэль, он человек без чести, и как истинный офицер он должен теперь застрелиться. Я жду от него хотя бы такого проявления благородства. Хотя, какое может быть благородство у КГБешника из Рязани", – подытожил Береза.

24 января во время брифинга первого вице-спикера Верховной Рады Ирины Геращенко в Страсбурге во время Парламентской ассамблеи Совета Европы Скабеева перебивала ее и получала замечания от других журналистов. Один из них толкнул россиянку, после чего Береза встал между ней и Геращенко, закрыв Скабеевой доступ к первому вице-спикеру Рады.

25 января российский сенатор Морозов, который представился полковником КГБ в отставке, вызвал Березу на дуэль.

"Назовите место и время, где я получу сатисфакцию за оскорбление российской телеведущей Ольги Скабеевой. Условия дуэли: вы выбираете любое оружие мира, я – с пистолетом Ивана Козлова "Удав". Дистанция – 100 метров", – написал сенатор.

Украинский нардеп принял вызов сенатора, выбрав танк Т-72УА.

Позже со страницы Морозова в Facebook пропало сообщение с вызовом Березы на дуэль, в Twitter – осталось.

Береза назначил сенатору встречу на 1 февраля возле центрального входа Верховной Рады в Киеве.

27 января Морозов подтвердил свой вызов на дуэль, но затем снова удалил свой пост об этом.