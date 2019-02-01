Хуан Гуаидо: Венесуэльцы, наша сила — в единстве 1 Хуан Гуаидо, The New York Times

1.02.2019, 14:11

ХУАН ГУАЙДО

ФОТО: ZUMA / TASS

Лидер оппозиции Венесуэлы обратился с открытым письмом как народу своей страны.

23 января, через 61 год после свержения жестокого диктатора Маркоса Переса Хименеса (Marcos Pérez Jiménez), венесуэльцы снова собрались, чтобы отпраздновать день демократии.

Перес Хименес был мошенническим путем избран Учредительным собранием в 1953 году. Срок его полномочий истекал в 1958 году. Но вместо того, чтобы призывать к проведению свободных и прозрачных президентских выборов, в конце 1957 года он был недемократическим путем переизбран после проведения плебисцита по вопросу о его правлении. В результате массовых протестов и раскола в военном ведомстве диктатор бежал из страны, и 23 января 1958 года Венесуэла вновь обрела свободу.

Перед нами вновь стоит проблема восстановления нашей демократии и возрождения страны — на этот раз в условиях гуманитарного кризиса и незаконного удержания Николасом Мадуро президентской власти. Страна испытывает острую нехватку медикаментов и продовольствия, в стране разрушены базовая инфраструктура и система здравоохранения, растет число детей, страдающих от недоедания, и вновь возникают болезни, которые до этого были искоренены.

Уровень убийств в нашей стране — один из самых высоких в мире, и это усугубляется жестокими репрессиями властей в отношении протестующих. Эта трагедия стала причиной самой массовой в истории Латинской Америки эмиграции, и сегодня три миллиона венесуэльцев живут за рубежом.

Я хотел бы прояснить ситуацию в Венесуэле: переизбрание г-на Мадуро 20 мая 2018 года было незаконным, что признает значительная часть международного сообщества. Его первый шестилетний срок истекал 10 января. Оставаясь на своем посту, Николас Мадуро узурпирует президентскую власть.

Мой приход к власти в качестве временного президента основывается на статье 233 Конституции Венесуэлы, согласно которой при отсутствии в начале нового срока избранного главы государства властными полномочиями наделяется председатель Национальной ассамблеи на период до проведения свободных и прозрачных выборов. Поэтому присягу, которую я принял 23 января, не может считаться «самопровозглашением». В тот день я возложил на себя обязанности президента не по собственной инициативе, а в соответствии с Конституцией.

Когда в 1998 году к власти пришел Уго Чавес, мне было 15 лет. Тогда я жил в штате Варгас, который находится на побережье Карибского моря. В 1999 году проливные дожди вызвали сильные паводки и наводнения, в результате которых погибли тысячи людей. Я потерял нескольких друзей, и мою школу накрыл селевой поток.

С тех пор в моем сознании живет мысль о том, насколько важна стойкость. Оба моих деда служили в рядах вооруженных сил, и они привили своим детям трудолюбие и приучили к дисциплине, благодаря которым моя семья оправилась от этих разрушительных наводнений. Я понимал, что если я хочу лучшего будущего для своей страны, я должен засучить рукава и посвятить свою жизнь государственной службе.

Когда стало ясно, что при Чавесе страна скатывается к тоталитаризму, я присоединился к студенческому движению, сыгравшему решающую роль в том, что он потерпел полное поражение на референдуме 2007 года, по итогам которого мог бы получить широкие полномочия. Я занялся местной политикой и в 2015 году был избран депутатом Национальной ассамблеи от штата Варгас.

То же самое поколение братьев и сестер, участвовавших со мной в студенческом движении, стоит рядом, выражая солидарность со мной, в то время когда венесуэльцы, представляющие все политические силы страны, включаются в работу по восстановлению демократии. Мы должны восстановить нормальную жизнь, чтобы построить развитую, прогрессивную и процветающую страну, о которой мы все мечтаем.

Но сначала мы должны вернуть себе свободу.

Борьба за свободу заложена в наших генах с тех пор, как 200 лет назад Латинская Америка добилась независимости. В этом столетии мы неоднократно выходили на улицы, зная, что на карту поставлено не только существование нашей демократии, но и сама судьба нашей страны.

При режиме Мадуро сложилась закономерность. Когда нарастает давление, он в первую очередь прибегает к тактике подавления и преследований. Я это знаю, потому что пули, которыми стреляли военные в участников мирной акции протеста в 2017 году, оставили следы и в моем собственном теле. Это небольшая цена по сравнению с теми жертвами, на которые пошли некоторые мои соотечественники.

За годы правления Мадуро во время маршей протеста были убиты не менее 240 венесуэльцев, кроме того, в тюрьмах сидят 600 политических заключенных, в числе которых и основатель моей партии Леопольдо Лопес, находящийся в заключении пять лет. Когда же репрессивная тактика оказывается безуспешной, г-н Мадуро и его приспешники лицемерно предлагают начать «диалог». Но мы уже не поддаемся на такие манипуляции. Уловок и трюков в их арсенале уже не осталось. Единственным оставшимся у них средством была узурпация власти.

С учетом того, что режим Мадуро не может легитимно сохранить власть, в ответ мы должны действовать в трех направлениях. Во-первых, нужно поддержать Национальную ассамблею как последний оплот демократии; во-вторых, консолидировать поддержку международного сообщества, особенно стран Группы Лимы, Организации американских государств, Соединенных Штатов и Европейского Союза; и в-третьих, обратиться к народу на том основании, что он имеет право на самоопределение.

Более 50 стран признали меня в качестве временного президента или Национальную ассамблею в качестве законной власти в Венесуэле. Я обратился к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, а также к ряду гуманитарных организаций с призывом оказать поддержку в смягчении гуманитарного кризиса. Я приступил к работе по назначению послов и определению местонахождения и возвращению государственных активов, хранящихся за границей.

Среди венесуэльцев существует широкий консенсус в отношении необходимости перемен: 84% наших граждан выступают против правления Николаса Мадуро. Поэтому мы по всей стране проводим встречи с общественностью, чтобы люди могли открыто высказываться о той ситуации, в которой мы оказались, и о нашем будущем.

В кругу оппозиционных политиков мы разработали три стратегических пункта соглашения в рамках нашей «дорожной карты» на пути восстановления демократии: они касаются необходимости покончить с узурпацией, сформировать переходное правительство и провести свободные выборы.

В переходный период потребуется поддержка со стороны ключевых структур вооруженных сил. У нас были негласные встречи с военнослужащими и сотрудниками сил безопасности. Мы предложили амнистию всем тем, кто признан невиновным в преступлениях против человечности. Отказ военных от поддержки г-на Мадуро имеет решающее значение в создании условий для смены правительства, и большинство из тех, кто сегодня походит службу в рядах вооруженных сил, согласны с недопустимостью тех страданий, которые испытывает страна в последнее время.

Николас Мадуро больше не пользуется поддержкой народа. На прошлой неделе в Каракасе жители беднейших районов, которые в прошлом были оплотом чавистов, вышли на улицы, чтобы принять участие в беспрецедентных протестах. 23 января они снова вышли на улицы, прекрасно понимая, что их могут подвергнуть жестоким репрессиям, и они по-прежнему приходят на встречи с общественностью.

Время Мадуро подходит к концу, но для того, чтобы организовать его уход с поста, не допустив серьезного кровопролития, вся Венесуэла должна объединиться и добиться окончательного отстранения его режима от власти. Для этого нам нужна поддержка демократических правительств, институтов и отдельных граждан во всем мире. Крайне важно найти эффективные решения для выхода из тяжелого гуманитарного кризиса, который мы сегодня переживаем. И дальше прокладывать путь к достижению взаимопонимания и к примирению.

Наша сила и спасение всей Венесуэлы — в единстве.

Хуан Гуаидо, The New York Times (перевод - inosmi.ru)