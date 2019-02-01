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Доллар подорожал на первых торгах февраля

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  • 1.02.2019, 14:18

Российский рубль продолжает дешеветь.

На валютных торгах в Минске 1 февраля доллар подорожал, евро и российский рубль подешевели.

Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

Доллар стал дороже на Br0,0076 и составляет Br2,1575 (на торгах 31 января - Br2,1499 за $1).

Евро подешевел на Br0,002 до Br2,4705 за 1 евро (31 января - Br2,4725 за 1 евро).

Курс российского рубля снизился на Br0,0014 до Br3,2884 за 100 российских рублей (31 января - Br3,2898 за 100 российских рублей).


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