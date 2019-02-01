Послы ЕС одобрили безвиз для граждан Великобритании после Brexit 1.02.2019, 14:26

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Согласно правилам Европейского союза, отказ от виз предоставляется при условии взаимности.

Послы стран Евросоюза утвердили решение о предоставлении безвизового режима для граждан Великобритании после Brexit.

Как пишет «Европейская правда», об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.

"Послы ЕС сегодня договорились, что после Brexit гражданам Великобритании, которые будут прибывать в Шенгенскую зону на короткий срок (90 дней в любые 180 дней), необходимо предоставить безвизовый режим. Послы уполномочили председателя Совета начать переговоры с Европейским парламентом по этому законодательному предложению", - говорится в сообщении.

Согласно правилам ЕС, отказ от виз предоставляется при условии взаимности. Правительство Соединенного Королевства заявил, что он не намерено требовать получения визы от граждан ЕС, путешествующих в Британию на короткий срок.

"В случае если Соединенное Королевство введет визовые требования для граждан по крайней мере одного государства-члена в будущем, будет применяться существующий механизм взаимности, и три учреждения и государства-члены обязуются действовать незамедлительно в применении механизма", - отметили в Брюсселе.

Безвизовый въезд предполагается вне зависимости от того, выйдет ли Британия с ЕС по соглашению или без него.

Визовые исключения ЕС распространяются на короткие поездки продолжительностью до 90 дней, в настоящее время около 60 стран мира пользуются этой системой – от Японии до Украины. Такой безвиз не дает права на работу в ЕС.