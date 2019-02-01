«Роснефть» - таинственный банкир режима Мадуро 1.02.2019, 14:38

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Режим венесуэльского президента вынужден погашать долги перед своими российскими кредиторами сырой нефтью.

«Российская государственная нефтяная компания является просто промышленным партнером Николаса Мадуро или одним из его банкиров?» - пишет корреспондент Le Figaro (перевод — inopressa.ru) в Москве Пьер Авриль.

"Начиная с 2013 года, "Роснефть" инвестировала в Венесуэлу не менее 8,7 млрд долларов", - напоминает журналист.

"Сегодня "Роснефть" является также миноритарным акционером пяти компаний, которые сами являются дочерними компаниями государственной нефтяной компании Венесуэлы PDVSA. И в качестве таковой участвует в разработке нескольких месторождений, - говорится в публикации. "Но нефтяные скважины находятся в таком состоянии, что без помощи крупных западных компаний, которые покинули страну, трудно что-либо из них извлечь. Деятельность "Роснефти" там совершенно непрозрачна", - считает партнер консалтинговой компании RusEnergy и специалист по нефтегазовому рынку Михаил Крутихин.

"Не видя возможности получать очередные платежи в качестве погашения ранее предоставленных своему латиноамериканскому партеру кредитов, эквивалентных 17 млрд долларов начиная с 2006 года - Кремль покрывает свои расходы в виде нефти, добываемой на венесуэльских месторождениях, которую будет самостоятельно продавать "Роснефть", - пишет Авриль.

"Чтобы компенсировать возможный дефолт по выплате своего долга, компания PDVSA в качестве обеспечения по кредиту предоставила "Роснефти" залоговые права на 49,9% акций своего американского подразделения Citgo Petrolium. Эта операция была воспринята западными компаниями, также являющимися кредиторами боливарианского режима, как попытка PDVSA уклониться от своих финансовых обязательств. В настоящее время на Citgo наложены новые санкции США, ослабляющие альянс с российским нефтяным гигантом. Сегодня ни руководители "Роснефти", ни российское государство ничего не сообщают о финансовом состоянии компании, о которой известно, что она также имеет высокий уровень долговой нагрузки", - резюмирует Авриль.