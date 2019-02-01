закрыть
1 февраля 2019, пятница, 18:20
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира в Санкт-Петербурге

3
  • 1.02.2019, 14:42
  • 1,395
Арина Соболенко
Фото: Darrian Traynor/Getty Images

Первая ракетка Беларуси победила российскую спортсменку.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко (10 ВТА) в матче 1/4 финала на турнире ВТА в Санкт-Петербурге (призовой фонд — $757 900) в двух сетах победила россиянку Екатерину Александрову (78) — 6:3, 6:4, пишет «Прессбол» .

В полуфинале белоруска встретится с победительницей пары Анастасия Павлюченкова (Россия, 32 ВТА) — Кики Бертенс (Голландия, 8 ВТА).

Арина Соболенко (10 ВТА, Беларусь, 4) — Екатерина Александрова (78 ВТА, Россия, Q) — 6:3, 6:4.


популярное за неделю

Мнение

Спасти рядового Мадуро
Спасти рядового Мадуро Владимир Халип
Потому что «Крым» – наш
Потому что «Крым» – наш Виталий Портников
Лучший путь к переменам - честные выборы
Лучший путь к переменам - честные выборы Николай Статкевич
Увековеченные мадуры
Увековеченные мадуры Ирина Халип