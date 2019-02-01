Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира в Санкт-Петербурге

Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира в Санкт-Петербурге3
- 1.02.2019, 14:42
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Первая ракетка Беларуси победила российскую спортсменку.
Белорусская теннисистка Арина Соболенко (10 ВТА) в матче 1/4 финала на турнире ВТА в Санкт-Петербурге (призовой фонд — $757 900) в двух сетах победила россиянку Екатерину Александрову (78) — 6:3, 6:4, пишет «Прессбол» .
В полуфинале белоруска встретится с победительницей пары Анастасия Павлюченкова (Россия, 32 ВТА) — Кики Бертенс (Голландия, 8 ВТА).
Арина Соболенко (10 ВТА, Беларусь, 4) — Екатерина Александрова (78 ВТА, Россия, Q) — 6:3, 6:4.
.@SabalenkaA gets the win over Alexandrova 6-3, 6-4.@Formula_TX Semifinal bound!🔥 pic.twitter.com/K6XzSjtyfE— WTA (@WTA) 1 февраля 2019 г.