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Фотофакт: Пятиметровый снеговик с бело-красно-белым флагом и «Погоней»

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  • 1.02.2019, 15:03
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Его слепили жители деревни Глушковичи в Лельчицком районе Гомельской области.

Жители деревни Глушковичи в Лельчицком районе Гомельской области слепили снеговика высотой в 5,5 метра. Они украсили снеговика национальной символикой — бело-красно-белым флагом и гербом "Погоня", передает «Еврорадио».

Фотографию необычной фигуры и его авторов опубликовал Виктор Снегур.

Кстати, лепить снеговика в Беларуси может быть довольно опасно. Как сообщалось, в Бресте на Юлию Ничипорук составили протокол за то, что она наклеила на снеговика листовку против строительства аккумуляторного завода. Суд оштрафовал женщину на 25,5 рубля (1 базовую величину).


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