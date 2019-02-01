Делегитимация власти 6 Telegram-канал «СерпомПо»

1.02.2019, 15:16

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Рауф Арашуков

фото с сайта ria.ru

Когда бояре так воруют, и царь не может быть настоящим.

И Путин все знал, и ситуации, подобные вчерашнему показательному аресту сенатора Рауфа Арашукова в Совфеде, а его отца Рауля, газпромовского топ-менедежера, прямо на заседании в «Газпроме» могут повториться. И если кого и «опустили» этой ситуацией, то лишь Валентину Матвиенко с ее верхней палаткой, ну заодно пуганули всяких кавказских чиновников и сотрудников госкомпаний. А народ это все не впечатляет – привыкли за последние годы к арестам высокопоставленных бонз.

Вот такие комментарии к арашуковскому криминал-шоу.

Ничего, мол, особенного не случилось. Бывает. Но «если кто-то кое-где у нас порой честно жить не хочет» — наши правоохранительные органы всегда на страже капиталистического порядка и законности, и преступники понесут заслуженное наказание.

Народу и в самом деле жуликов по телевизору каждый день показывают. То есть, вчера был уважаемый человек – губернатор, министр, сенатор, крупный бизнесмен, с трибуны правильные речи толкал, а сегодня уже жулик, вор и вообще убийца.

Губернаторы Маркелов, Белых, Хорошавин, Гайзер, Соловьев, министр Улюкаев, олигархи братья Магомедовы, теперь вот целый клан Арашуковых. Список можно продолжать и дополнять ежедневно. Вчера вон вслед за Арашуковыми начальника регионального штаба МВД Ингушетии взяли.

А народ смотрит, читает и все же пока дивится. Тот же юный сенатор Арашуков с кем только ни дружил: и с главным парторгом «Единой России» Турчаком, а с медиа-дивой Канделаки и вовсе вместе по утрам бегал. У его папы глава Следственного комитета Бастрыкин не раз гостил, и сам патриарх Кирилл медалями Арашукова-старшего награждал. А оказалось – один убийца, второй миллионами кубометров газ воровал. Годами!

Пока народ, может, еще хоть чему-то дивится. Но скоро перестанет. И когда завтра очередного министра уже с заседания у Медведева в Белом доме в наручниках выведут, или какого-то губернатора «тепленьким» на Госсовете у Путина в Кремле возьмут – никто даже бровью не поведет.

Власть сама себя делегитимирует. Каждый день с широких экранов рассказывает: все – жульё! Только одних уже выявили, а на других компромат еще копится или время еще не пришло.

И чем больше обывателям будут показывать часы, драгоценности, золотые слитки, тонны денег, конфискованные у всех этих хорошавиных, арашуковых, сердюковских любовниц, а также все эти еще не конфискованные миллиардные квартиры сечиных и миллеров, поместья неверовых и приходько, бизнесы чайкиных детей и володинской мамы – тем меньше удивления будет вызывать любой арест любого самого что ни на есть высокопоставленного чиновника. Вплоть до первых лиц в государстве.

Когда бояре так воруют, и царь не может быть настоящим.

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