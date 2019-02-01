Стало известно, какой будет погода в выходные 1.02.2019, 15:22

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Фото: charter97.org/Иван Межуй

В последние дни января в Беларуси установилась сырая погода.

Начало февраля также будет теплым. В выходные ожидается облачная с осадками погода, а температурный фон будет соответствовать середине марта. Об этом сообщили tut.by в Белгидромете Минприроды. Синоптики предупреждают, что в такую погоду лед становится непрочным, а на реках юга и юго-запада страны в ближайшие дни начнется разрушение ледяных образований.

В субботу, 2 февраля, на большей части территории республики ожидаются дождь, мокрый снег. Местами слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью −4…+1°С, максимальная температура днем составит 0…+5°С.

В воскресенье, 3 февраля, на большей части территории республики кратковременный дождь. Местами туман, ночью на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью составит 0…+5°С, максимальная температура днем +1…6°С, по юго-западу страны +7…8°С.

В понедельник, 4 февраля, местами по республике небольшой кратковременный дождь. В отдельных районах туман, ночью на дорогах гололедица. Температура воздуха в течение суток 0…+5°С, днем по югу +6…7°С. Во вторник и среду начнет холодать.