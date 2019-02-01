Репетитор: Когда учителя работают по этим новым учебникам, стоит мат-перемат 9 1.02.2019, 15:43

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Евгений Ливянт – о том, нужно ли по требованию Лукашенко убирать из школьных учебников «все лишнее».

На совещании по вопросам образования правитель сделал несколько громких заявлений, пишет «Салідарнасць».

В частности, он распорядился убрать из школьных учебников лишнюю информацию, которая «не пригодится молодым белорусам в современном мире».

— Мы договорились о том, что, начиная со школьных программ и заканчивая вузовскими, где только возможно поменяем эти программы, уберем все лишнее, оставим нужное, — сказал Лукашенко. — И критерием здесь будет наша жизнь, действительность, которая будет требовать от будущего специалиста тех или иных навыков, тех или иных знаний.

Журналисты попросили основателя репетиторского центра «100 баллов» Евгения Ливянта оценить предложенные нововведения.

– Если отдельно брать вопрос школьных учебников, то они действительно перегружены второстепенной информацией, – отметил он. – Современный мир стал настолько сложным, что в 16-17-18 летние школьники во многих странах уже выбираю себе специализацию, чтобы хоть как-то сократить изучение других предметов.

В Беларуси же, по словам собеседника, «существует проблема перегруженности программ и учебников как второстепенный материалом, так и материалом, который просто не в состоянии усвоить».

– У школьников наступает отторжение. И они действительно не помнят ничего из школьной программы. Мы принимаем как факт, что 95% выпускников школ не знает ни одного стихотворения ни на одном из языков, не знают ни одного закона Ньютона, ни одной геометрической теоремы... Но они же нормальные люди. Это не значит, что это какое-то не такое поколение, что все они глупые... Нет. Просто программа выстроена таким образом, что происходит отторжение от всего этого объема информации, – подчеркнул Евгений Ливянт.

Усугубляет ситуацию проблема некачественных учебников, которые заполонили белорусские школы.

– У нас какой-то странный подход к изготовлению учебников, – заметил эксперт. – Учебник должен готовиться не полгода и не год… Чтобы подготовить учебник, нужно пройти через конкурс, потом он лицензируется, тестируется – то есть, нужно совершить много действий, чтобы учебник оказался более или менее качественным. А потом должно пройти много изданий, чтобы его усовершенствовать…

У нас эта технологическая цепочка напрочь отсутствует. Делается за полгода учебник – тяп-ляп, на коленке. А потом, когда учителя работают по этим новым учебникам, стоит мат-перемат. Вся учительская интеллигентность тут же заканчивается.

Комментируя слова Лукашенко о повышении зарплат учителям, Евгений Ливянт уверен, что такое повышение проблемы не решит.

– Проще всего сказать, что зарплата маленькая, давайте ее повысим в два раза. Это все очень по-популистски и привлекательно, но это чушь. Мы это уже проходили. Это очень массовая профессия, и всем нужно повысить зарплаты… А дальше выстреливает курс валют и цены взлетают – и весь этот рост зарплат обнуляется. Сегодня вряд ли реально повысить таким образом зарплату, хотя и очень хотелось.

Я бы предложил другое. Не можете повысить зарплату, так хотя бы уменьшите нагрузку неучебную на учителей. Они же вынуждены заниматься сбором кала, макулатуры, кормить детей в столовых, водить их черт знает куда…

Но самое страшное – это чудовищная бюрократия. Просто безумный документооборот, который убивает время учителя моментально. Всюду, где ввели электронные журналы… Если раньше учитель заполнял только бумажный журнал, то теперь он заполняет сразу два.

То есть, сегодня можно реально увеличить зарплату учителя, но не за счет денег, которые потом инфляция съест, а за счет того, чтобы просто сократить всю эту безумную бумажную работу, – резюмирует эксперт.