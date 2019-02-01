Соцсети удалили сотни аккаунтов, связанных с Россией и Венесуэлой 1.02.2019, 15:45

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Они отметили попытки иностранного влияния на события в Венесуэле.

Социальные сети Facebook и Twitter сообщили об удалении сотен аккаунтов пользователей, предположительно участвовавших в скоординированных кампаниях по продвижению интересов России, действующих властей Венесуэлы и Ирана, передает «Радио Свобода».

Twitter удалил 418 аккаунтов, связанных с Россией, 1960 связанных с Венесуэлой и 2617, связанных с Ираном. Сервис зафиксировал попытки повлиять на промежуточные выборы в США в ноябре 2018 года и отметили попытки иностранного влияния на события в Венесуэле, где оппозиция не признаёт президента Николаса Мадуро. 764 аккаунта в Венесуэле в сервисе подозревают в работе в интересах иностранного государства, их поведение похоже на работу сотрудников "фабрики троллей" Евгения Пригожина. Все найденные аккаунты и связанную с ними информацию компания предоставит для изучения учёным и журналистам-расследователям.

Facebook удалил 783 страницы, группы и аккаунта, которые могли быть связаны с властями Ирана. Они распространяли контент об арабо-израильских отношениях, событиях в Сирии и Йемене с оценками и направленностью, близкими к сообщениям иранских государственных СМИ. Владельцы аккаунтов делали вид, что они местные жители, и распространяли контент в странах Ближнего Востока, Южной Азии, Африки и Европы. У одного из аккаунтов было 2 миллиона подписчиков в фейсбуке, у одного — 254 тысячи подписчиков в инстаграме.

Facebook подвергся критике в Конгрессе США, а также в Британии и других странах Запада из-за того, что не принял мер противодействия российской "фабрике троллей" во время выборов президента США в 2016 году. Тогда были созданы тысячи аккаунтов, которые занимались политической пропагандой, нацеленной на граждан США. Их сообщения видели десятки миллионов пользователей. Корпорация пообещала бороться с подобными явлениями.