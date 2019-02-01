Белорусский тренер возглавил украинский «Рух»
- 1.02.2019, 15:48
Леонид Кучук ранее возглавлял киевский «Арсенал» и «Сталь» из Каменского.
Белорусский специалист Леонид Кучук официально назначен главным тренером "Руха" из Винников (Д2), сообщает официальный сайт украинского клуба.
В тренерский штаб Леонида Кучука также вошли помощник главного тренера Иван Федык, тренер по физической подготовке Виталий Милютин и тренер вратарей Евгений Иванов.
Кроме того, команда тренеров "Руха" вскоре пополнится кем-то из собственных воспитанников.
Отметим, что Леонид Кучук работал в Украине и возглавлял киевский "Арсенал" и "Сталь" из Каменского.