Белорусский тренер возглавил украинский «Рух» 1.02.2019, 15:48

Леонид Кучук

Фото с сайта gigafootball.net

Леонид Кучук ранее возглавлял киевский «Арсенал» и «Сталь» из Каменского.

Белорусский специалист Леонид Кучук официально назначен главным тренером "Руха" из Винников (Д2), сообщает официальный сайт украинского клуба.

В тренерский штаб Леонида Кучука также вошли помощник главного тренера Иван Федык, тренер по физической подготовке Виталий Милютин и тренер вратарей Евгений Иванов.

Кроме того, команда тренеров "Руха" вскоре пополнится кем-то из собственных воспитанников.

Отметим, что Леонид Кучук работал в Украине и возглавлял киевский "Арсенал" и "Сталь" из Каменского.