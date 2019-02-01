закрыть
1 февраля 2019, пятница, 18:20
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

Белорусский тренер возглавил украинский «Рух»

  • 1.02.2019, 15:48
Леонид Кучук
Фото с сайта gigafootball.net

Леонид Кучук ранее возглавлял киевский «Арсенал» и «Сталь» из Каменского.

Белорусский специалист Леонид Кучук официально назначен главным тренером "Руха" из Винников (Д2), сообщает официальный сайт украинского клуба.

В тренерский штаб Леонида Кучука также вошли помощник главного тренера Иван Федык, тренер по физической подготовке Виталий Милютин и тренер вратарей Евгений Иванов.

Кроме того, команда тренеров "Руха" вскоре пополнится кем-то из собственных воспитанников.

Отметим, что Леонид Кучук работал в Украине и возглавлял киевский "Арсенал" и "Сталь" из Каменского.


популярное за неделю

Мнение

Спасти рядового Мадуро
Спасти рядового Мадуро Владимир Халип
Потому что «Крым» – наш
Потому что «Крым» – наш Виталий Портников
Лучший путь к переменам - честные выборы
Лучший путь к переменам - честные выборы Николай Статкевич
Увековеченные мадуры
Увековеченные мадуры Ирина Халип