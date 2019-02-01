Невзоров о Скабеевой: Из-за ее хабальства никто не заметил главного – абсолютной профнепригодности 6 1.02.2019, 15:58

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АЛЕКСАНДР НЕВЗОРОВ

Публицист прокомментировал инцидент с российской пропагандисткой в Страсбурге.

Российская пропагандистка Ольга Скабеева во время инцидента в Страсбурге "получила абсолютно по делу". Такое мнение высказал российский публицист Александр Невзоров в эфире "Эха Москвы".

"Говорящая курятина – это еще интереснее, чем просто курятина. Меня удивило, как во всем этом скандале, который разгорелся из-за ее традиционного хабальства, никто не заметил самого главного: там шел прямой эфир украинского телевидения. Влезать в этот прямой эфир – это все равно, как в театре лезть к артистке, которая читает монолог, с вопросом "А где ты покупала такие башмачки?" или "Какого размера у тебя лифчик?". Это даже не глупость, это абсолютно профнепригодно", – подчеркнул он.

По мнению публициста, в РФ не разобрались в ситуации, поэтому начали угрожать украинцам.

"В этом политики на самом деле ноль. Это простая такая профнепригодность. Я почему вспомнил про курятину? Теток, которые на ленинградском телевидении в прямых эфирах кудахтали, вот как раз и называли говорящей курятиной. Но говорящая курятина под названием Скабеева – она, видите, перессорила множество почтенных людей", – подытожил Невзоров.

24 января во время брифинга первого вице-спикера Верховной Рады Ирины Геращенко в Страсбурге во время Парламентской ассамблеи Совета Европы Скабеева перебивала ее и получала замечания от других журналистов. Один из них толкнул россиянку, после чего внефракционный депутат Верховной Рады Украины Борислав Береза встал между ней и Геращенко, закрыв Скабеевой доступ к первому вице-спикеру Рады.