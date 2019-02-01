Топ-менеджеров компаний олигарха Аверьянова будут судить 2 1.02.2019, 16:08

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Юрий Аверьянов

Фото: tut.by

Минск добивается экстрадиции бизнесмена из Германии.

Следственный комитет сообщил о завершении расследования уголовного дела об уклонении от уплаты налогов, возбужденного в 2017 году в отношении бизнесмена Юрия Аверьянова и его топ-менеджеров. Согласно следствию, государству нанесен ущерб на сумму около одного миллиона рублей, передает «Белсат».

Напомним, полтора года назад СК задержал 6 человек, в том числе директора ЗАО «Торговый Мир – «Кольцо» и ООО «Парк развлечений Дримлэнд», руководителя Madison Royal Club и других. Их подозревали в уклонении от уплаты налогов. Все эти бизнесы контролировал Юрий Аверьянов.

Согласно следствию, должностные лица подконтрольных Аверьянову компаний выполняли незаконные поручения фактического руководителя о конфискации денежных средств из наличной выручки, полученной в ходе финансово-хозяйственной деятельности предприятий, и их передачи в распоряжение бизнесмена без необходимого документального оформления.

Согласно материалам уголовного дела, от 10 до 50 процентов имеющейся выручки учреждений, входивших в структуру предприятий, подконтрольных Аверьянову, не отображались в бухгалтерских учетах. Для сокрытия этих действий в кассовые аппараты с измененным программным обеспечением вносились ложные сведения о денежных средствах. Именно эти данные передавались бухгалтерам для «белых» отчетов. При этом для Аверьянова состояла «теневая» отчетность с реальными цифрами.

Действия одного из обвиняемых квалифицированы следователями как уклонение от уплаты налогов, еще четырех – как помощь в уклонении от уплаты налогов. В настоящее время к ним применены различные меры пресечения – залог и подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

В СК отметили, что уголовное дело в отношении Юрия Аверьянова и других лиц, в котором задокументированы дополнительные эпизоды преступной деятельности, выделено в отдельное производство, и его расследование продолжается.

Как ранее сообщила Генпрокуратура, в отношении Аверьянова, который покинул Беларусь, расширили обвинение. Кроме неуплаты налогов его обвиняют в злоупотреблении служебными полномочиями. Минск добивается экстрадиции бизнесмена из Германии.