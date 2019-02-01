Лукашенко: Я не знаю, как наши ребята женятся 44 1.02.2019, 16:15

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Диктатор требует еще больше уроков «труда» в школах.

Александр Лукашенко покритиковал новое поколение и в очередной раз потребовал расширять трудовую подготовку в школах. По его мнению, трудовое обучение в старших классах не только позволяет школьникам приобрести профессиональные навыки, но готовит их к жизненным, бытовым ситуациям, сообщает пресс-служба Лукашенко.

— Вы посмотрите на наших ребят. Я не знаю, как они женятся. Почему их жены выгоняют из дома и семьи рушатся? Да потому что ничего делать не умеют! Он лампочку не может в люстру завернуть, элементарно починить чайник или кофеварку. Он не может понять, почему она не работает. Не знает, что такое рубанок, фуганок, стамеска, долото, молоток, топор и как работать ими, — отметил правитель. — Это же нас научили в школе. Почему же мы на это «забили» и так относимся к детям? Почему девчонка не знает, как поджарить яичницу, не может пришить пуговицу?

Диктатор считает, что есть проблемы и с физическим воспитанием в школах. Он подчеркнул, что детям надо прививать здоровый образ жизни, обучать их различным видам спорта. Александр Лукашенко вспомнил, как в его школьные годы учителя относились к урокам физвоспитания:

— Не дай бог ты не пришел и не освоил программу по лыжной подготовке, по игровым видам спорта, по легкой атлетике. Куда это делось?

Также диктатор раскритиковал введенный недавно в школах единый день информирования «Школа активного гражданина» (ШАГ).

— Ваш этот ШАГ, который вы ввели, так называемая «Школа активного гражданина» — это отдельный разговор. Это должно пронизывать все курсы: от математики до гуманитарных дисциплин. Это надо преподавать на каждом уроке по каждому курсу, формируя гражданскую позицию человека, а не выделением какого-то отдельного курса — «Школа активного гражданина», — сказал Лукашенко.

Правитель отметил, что сам по себе этот проект вроде бы и неплохой. Но он засомневался, готовы ли учителя заниматься им.

— Вы об этом подумали? И что, после того как вы придумали в Минобразования этот ШАГ, они будут преподавать на нем? Для этого у нас есть исторические дисциплины, есть литература и так далее. Там надо преподавать элементы этих ШАГов, семью надо задействовать и средства массовой информации, чтобы сформировать этого активного гражданина?

Он также высказал ряд критических замечаний к другим курсам, в том числе по основам безопасности жизнедеятельности, сообщает пресс-служба.

Также в этом году для десятиклассников, у которых нет профильного обучения, ввели 6 (!) часов трудового обучения в неделю — в рамках этого предмета организована профессиональная подготовка школьников.

Диктатор уже не в первый критикует школьные «труды».

— Нынешний молодой человек не понимает, что такое розетка, что такое электрическая лампочка, — возмутился президент на большом педсовете. — Девочка-подросток не умеет пуговицу пришить. А ведь в наше время этому учили. Почему сейчас не учите этому детей?