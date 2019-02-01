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«Тунеядец» из Гомеля требует исключить его данные из базы

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  • 1.02.2019, 16:15
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Андрей Кулицкий

Второе «тунеядское дело» гомельского профсоюза РЭП.

В гомельское отделение профсоюза РЭП обратился житель областного центра Андрей Кулицкий, пишет гомельская «Весна».

Со слов 42-летнего мужчины, ему позвонили с так называемой «тунеядской комиссии» с вопросом, работает ли он? Мужчине объявили, что он находится в базе «не занятых в экономике».

Правовой инспектор труда Леонид Судаленко составил от имени «не занятого» мужчины жалобу в горисполком.

– Во-первых, мы поставили вопрос о несоответствии декрета №3 Конституции, а во- вторых, потребовали в досудебном порядке исключить Андрея Кулицкого из так называемой базы «не занятых в экономике». После этого мы пойдем в суд. Основной наш довод в судебной тяжбе – Кулицкий занят в экономике, так как является потребителем товаров и услуг, в частности, ежемесячно уплачивает услуги мобильной связи.

Андрей Кулицкий является собственником квартиры и не исключает, что уже в середине месяца получит «потяжелевшую» так называемую жировку. Следовательно, может возникнуть и вопрос о применении к нему со стороны государства дискриминации, так как он будет поставлен в неравенство перед законом в зависимости от своего социального положения.

«Экономика - это отношения, складывающиеся в системе производства, распределения, обмена и потребления. Следовательно, для того, что бы в ней участвовать, достаточно являться простым потребителем товаров и услуг, плательщиком государственных сборов и пошлин. Мы это хотим доказать в суде», - заявляет профсоюзный юрист.

Напомним, это уже второй случай в Гомеле, когда так называемые «не занятые в экономике» потребовали исключить их из базы данных. В начале января в Брагине тунеядская комиссия исключила из базы данных местного жителя Владимира Теремецкого, жалобу которому готовила юридическая служба независимого профсоюза РЭП.


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