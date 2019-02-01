Fitch предупредил об угрозе перегрева в банковском секторе России 1.02.2019, 16:17

Половина роста розничного кредитования в РФ в минувшем году пришлась на необеспеченные кредиты.

Центробанку России пока не удается справиться с продолжающимся ростом розничного кредитования, отмечает Fitch Ratings в докладе, опубликованном на сайте агентства. Агентство предупреждает, что ситуация грозит перегревом в российском банковском секторе, передает РБК.

«Если розничное кредитование продолжит увеличиваться такими темпами, это может привести к перегреву при чрезмерно высокой доле кредитов, выдаваемых заемщикам более слабого качества», — предупреждает агентство.

По мнению Fitch, меры ЦБ по предотвращению подобной ситуации за счет увеличения коэффициентов риска пока не имели заметного эффекта. Агентство полагает, что эти меры не смогут сдерживать кредитование, поскольку влияние на капитал основных игроков будет ограниченным, и эти банки по-прежнему будут иметь значительные возможности для увеличения объемов кредитования.

Другие меры, рассматриваемые Центробанком, в виде введения лимитов на долговую нагрузку заемщиков — соотношение платежей к доходам (PTI) или долга к доходам (DTI) — могут быть более эффективными, считает Fitch.

Агентство констатирует, что темпы роста розничного кредитования в России со времени экономического кризиса 2014–2015 годов существенно повысились. Так, по данным агентства, объем розничного кредитования в 2018 году вырос на 22,4% по сравнению с ростом на 12,7% в 2017 году. Fitch отмечает, что это произошло на фоне снижения потерь по розничным кредитам и ограниченного спроса со стороны корпоративных заемщиков.

По данным Fitch, в минувшем году почти половина роста розничного кредитования пришлась на необеспеченные кредиты, другая половина — на ипотеку. Первые — более высокорисковые, подчеркивает агентство, из-за «отсутствия залогового обеспечения, высоких процентных ставок и заемщиков, как правило, с более высокой долговой нагрузкой и более низкой кредитоспособностью».

«Почти все банки предлагают необеспеченные кредиты сроком на семь лет, а некоторые — до 10 или даже 15 лет. Мы считаем это высокорисковым подходом, который может привести к перегреву, сходному с ситуацией в 2013–2014 годов, когда потери по розничным кредитам резко увеличились, оказав давление на прибыльность банков и обусловив снижение капитала у некоторых розничных банков», — отмечается в докладе.

Последний раз Банк России повышал надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам в декабре минувшего года. Тогда они выросли на 30 п.п. Рост коэффициентов риска означает для банков, что для обеспечения выдаваемых кредитов им будет требоваться больше капитала, чем раньше.