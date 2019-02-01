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Арина Соболенко: Больше боролась с собой, чем с соперницей

  • 1.02.2019, 16:25
Арина Соболенко
Фото: twitter.com/WTA

Белорусская теннисистка прокомментировала победу над россиянкой Екатериной Александровой на турнире в Петербурге.

Белоруска Арина Соболенко после победы над россиянкой Екатериной Александровой в четвертьфинале турнира в Санкт-Петербурге отметила, что больше боролась с собой,чем с соперницей, передает pressball.by.

— Хотелось не отвлекаться и полностью сконцентрироваться на матче, но на деле вышло все наоборот. Так что больше боролась с собой, чем с соперницей. Надо отдать должное и Кате, которая показала хороший теннис.


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