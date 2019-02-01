Утраченные доспехи Радзивиллов вернули в Несвиж 1.02.2019, 16:32

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Доспехи Радзивиллов

Фото: belta.by

Выставку возвращенного культурного наследия можно увидеть в Золотом зале Несвижского дворцово-паркового комплекса.

В Несвижском дворцово-парковом комплексе подготовили уникальный проект по сбору коллекции радзивилловских доспехов, эксклюзивную выставку возвращенного культурного наследия можно увидеть в Золотом зале дворца, передает БелТА.

После серии войн начала XX века пошатнулось материальное положение Радзивиллов: не хватало средств на содержание дворца, ведение хозяйства. Чтобы решить финансовый вопрос, предпоследний ординат замка князь Альбрехт Антоний Радзвилл выставил часть из своей богатейшей коллекции оружия и доспехов на аукционах "Кристбис" и "Сотбис" в 1926 и 1927 годах. Таким образом известный род лишился около 300 предметов из фамильной коллекции. Ценные для нашей истории артефакты, хранившиеся в Несвижском дворце на протяжении нескольких столетий, в настоящее время представлены в таких крупнейших мировых музеях, как Метрополитен-музей в Нью-Йорке (США), Музей Армии в Париже (Франция), Музей истории искусств в Вене (Австрия), Британский музей и музей Фитцвильяма Кембриджского университета (Великобритания) и др.

Первый заместитель директора музея Наталья Жерко

Собрать элементы богатейшей коллекции доспехов рода Радзивиллов сразу в одну большую выставку оказалось достаточно проблематично. Поэтому сотрудники музея решили начать с малого и презентовать артефакты из коллекций музея Фитцвильяма Кембриджского университета, Национального исторического музея и Национального историко-культурного музея-заповедника "Несвиж". "На протяжении трех лет мы вели переговоры с Великобританией путем переписки. Сотрудники музея Фитцвильяма с радостью поощрили нашу инициативу. При первой же встрече мы смогли договориться о долгосрочном депозите на три года, возможно, даже с продлением", - рассказала первый заместитель директора музея Наталия Жерко.

Среди уникальных экспонатов выставки оригинальные боевые полудоспехи первой половины XVI века, элементы боевых и парадных доспехов, защитные элементы для лошадей. "Для любителей военной истории и ее специалистов эта выставка демонстрирует достаточно любопытные элементы рыцарского снаряжения. Самый интересный, на мой взгляд, экспонат - это складной легкий полудоспех XVI века. Это первый предмет из радзивилловской коллекции, который нам удалось выкупить на аукционе в 2016 году и вернуть на родину. Нам часто приходится говорить, что наша история утрачивает свои уникальные артефакты - слуцкие пояса, книги Франциска Скорины, крест Евфросинии Полоцкой. А этот предмет - тот уникальный случай, когда мы не теряем часть своей истории, а возвращаем ее", - отметил старший научный сотрудник музея Андрей Блинец.

Несвижский замок

Выставка "Доспехи радзивилловского Несвижа" будет экспонироваться до 2021 года. Ее посещение бесплатно (при покупке билета в основную экспозицию).