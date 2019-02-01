Россия, подавившаяся Украиной 8 Игорь Яковенко

1.02.2019, 16:36

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Путинская Россия еще будет расплачиваться за свой имперский аппетит.

В среду, 30 января 2019 года российская действительность предоставила людям, которые называют себя журналистами, убойный информационный повод. В зал заседания верхней палаты российского парламента, Совета Федерации, вошли главы Генеральной прокуратуры и Следственного комитета России и зачитали постановление о задержании «сенатора» Рауфа Арашукова. Тот пытался сбежать, но как утверждают свидетели этого триллера, был остановлен «ледяным голосом» спикера Валентины Матвиенко, которая призвала его сдаться. «Сенатор» Арашуков обвиняется в нескольких заказных убийствах и организации преступного сообщества. Кроме того, у «сенатора» Арашукова нашли вид на жительство в ОАЭ. Адвокат «сенатора» Арашукова потребовал переводчика, поскольку «сенатор» плохо понимает по-русски. Отца «сенатора», Рауля Арашукова в тот же день задержали в офисе «Газпрома» в Питере, его обвиняют в хищении газа на 30 миллиардов рублей. К этому можно добавить, что из 170 членов Совета Федерации за разные преступления, включая убийства и изнасилования, осуждены или разыскиваются 10 процентов.

А теперь вопрос: какая тема должна стать главной на политическом ток-шоу, идущем вечером того же дня на главном государственном телеканале России? Для людей, которые имеют отдаленное представление о российском телевидении и считают, что там работают журналисты, это смешной вопрос. Просто потому, что для журналиста тут никакого вопроса быть не может. Для людей, которые знают, что такое российский телевизор, это тоже смешной вопрос. Поскольку что бы ни случилось внутри самой России, для тех, кто формирует повестку дня, главной остается Украина.

Причина очевидна. Путинская Россия подавилась Украиной. Попыталась проглотить слишком большой кусок. Чечня, Приднестровье, Абхазия и Южная Осетия тоже застревали в горле, и путинская Россия еще будет расплачиваться за свой имперский аппетит. Но в случае с Украиной речь идет об удушье, которое длится уже пять лет.

Одним из признаков смертельного удушья является неадекватное поведение. Самое наглядное свидетельство неадекватности – содержание российского телевизора. Мне часто предлагают в комментариях перестать обращать внимание на весь этот бред. Я бы с удовольствием перестал, но весь этот ад из телевизора направляется прямиком в головы россиян. Во всяком случае, значительной их части, если не большинства. А потом с этим адом мир сталкивается, когда Путин от имени зомбированной части россиян убивает в Украине и Сирии, вмешивается в выборы по всему миру и готов прийти на помощь любому диктатору и мерзавцу в любом уголке планеты.

Еще одно распространенное заблуждение состоит в том, что бред и ад в телевизоре все время один и тот же. Это ошибка. Болезнь прогрессирует. Бред становится все более бредовым, а ад все более адским. Наглядный пример – та самая программа «Вечер» с Владимиром Соловьевым от 30.01.2019, где главным событием дня для россиян стала Украина, а не триллер в Совете Федерации РФ.

В этой программе температура ада повысилась, что привело к качественным изменениям содержимого. Остановлюсь на главных качественных новациях.

Первое. В программе Соловьева, ежедневно заявляющего, что он еврей и обвиняющего в антисемитизме всех своих оппонентов, прозвучала формула о «малом народе» из знаменитого антисемитского манифеста Игоря Шафаревича «Русофобия».

Эту формулу вместе с традиционным пеноиспусканием выдал Сергей Кургинян. «Когда большой народ высказывает свою волю, малый народ начинает вопить о нарушении своих прав», - фактически процитировал антисемита Шафаревича Кургинян. И добавил уже от себя: «Каждый раз, когда большой народ говорит малому: «Если я встану, то ты ляжешь, то малый народ начинает вопить об отсутствии демократии».

В приличном обществе не принято использовать устойчивые штампы Шафаревича и не принято обсуждать вопрос о его антисемитизме, равно как не принято дискутировать по поводу факта Холокоста. В 1992 году Национальная академия наук США попросила академика Шафаревича добровольно покинуть ряды ведущей научной организации США, поскольку в уставе этой организации не предусмотрено исключение и с такой проблемой американская академия столкнулась первый и единственный раз за 129 лет существования. Эссе «Русофобия» пропитана злобным антисемитизмом, проявления которого можно перечислять долго. Достаточно упомянуть ложь Шафаревича о том, что расстрел царской семьи был «ритуальным убийством».

Сегодня редкий антисемит открыто призывает к погромам. Но когда вице-спикер Петр Толстой обвиняет в разрушении храмов тех, кто «с наганом в руке выскочили из черты оседлости», у любого нормального человека не остается сомнений в том, что этот вице-спикер – антисемит. Контекст, в котором использовались термины «малый народ» и «большой народ» не оставляет ни малейших сомнений, что Кургинян говорил не о малых народах Севера, а использовал антисемитскую формулу Шафаревича. При полной поддержке «борца с антисемитизмом» Соловьева.

Второе. Борьба с либерализмом перешла в открытую фазу. Либералам объявлена война на уничтожение.

Соловьев стал активно использовать обзывалку «либераст», которую раньше можно было встретить только в комментариях каких-то совсем уж дешевых сетевых троллей. «Сталин разгромил Гитлера, который возглавлял либеральную Европу!» - орет Соловьев. «Гитлер – либерал»! До такого никакой Оруэлл не додумался. Ранее в публичный оборот было введено абсурдное словосочетание «либеральный фашизм». Теперь задача явно состоит в том, чтобы слова «фашизм» и «либерализм» стали синонимами. А что надо делать с фашистами? Правильно! – Уничтожать.

Третье. Постоянная игра на понижение привела к личной деградации ведущего Соловьева и исчезновению остатков логики в выступлениях участников «дискуссии».

Комментируя предложения спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика, Соловьев в качестве решающего аргумента продекламировал: «Сама Сайдик я садила, сама буду поливать», полагая, видимо, что после этой считалочки любые слова спецпредставителя ОБСЕ не могут восприниматься всерьез. Говоря о лидере венесуэльской оппозиции Соловьев перешел на язык поэзии и произнес: «Конь в пальто – Гуайдо!». Стоит ли удивляться, что на одной из передач Владимир Сергиенко, который называет себя «председателем союза российских писателей в Германии», в дискуссии с украинским оппонентом перешел на лай. «Гав-гав! Гав-гав!» - и так несколько раз. Если что, это не пересказ, а прямая цитата из выступления писателя Сергиенко.

Президентские выборы в Украине, как и все, происходящее в этой стране в российском телевизоре позволительно сопровождать только двумя эмоциями: безудержной злобой или безудержным же весельем. В этот раз участники соловьевского шоу больше всего потешались над числом участников президентской гонки. «Как можно написать 50 разных программ?» - глумился Соловьев, для которого эталон выборов это прошлогодняя спецоперация по продлению узурпации власти в России. Причем, узурпатор не только не участвовал в дебатах, но и не имел вообще никакой программы.

Что же касается количества различных программ, то в ходе очередного посещения своих итальянских вилл, Соловьеву не мешало бы познакомиться с политической жизнью этой страны, в которой насчитывается около 50 партий, и у каждой есть своя программа, причем, 25 из них представлены в парламенте. Человеку, который с хамским апломбом ведет политическое ток-шоу не мешало бы знать, что во многих парламентах мира представлены десятки общенациональных и местных партий, у каждой из которых есть своя программа, а общее число партий и их программ порой больше 50.

Антисемитизм, антилиберализм и антиинтеллектуализм – это три головы фашистского дракона, в которого превратился путинский режим после 2014 года, когда Путин подавился Украиной. Летальный исход для пациента неизбежен. Остается один вопрос: кто именно умрет: режим или страна в имеющихся границах и с имеющимся названием.

Игорь Яковенко, blogspot.com